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З'явилося ексклюзивне відео з Золотого: що там відбувається

STYLERЖиття    30.10.2019 - 13:04
З'явилося ексклюзивне відео з Золотого: що там відбувається
Розведення сил у Золотому (Фото: колаж РБК-Україна)

Добровольці зняли відео про відведення військ і розповіли, що відбувається в Золотому

Добровольці в Золотому-4 в Луганській області залишаються в цьому населеному пункті. Розведення сил в даний час ще не почалося. Про це йдеться в повідомленні "Останній блокпост. #Ні_Капітуляції" на Telegram-каналі 30 жовтня.

Також в мережі опублікували ексклюзивне відео, яке ветерани зняли по дорозі з населеного пункту Катеринівка до Золотого-4.

У селищі можна побачити багато представників ОБСЄ, які, як зауважили добровольці, "не помітили обстрілів Золотого в останні кілька днів".

"Жителів Катеринівки вже сьогодні залишають без захисту з боку України", - розповіли активісти, які залишилися на місці та фіксують те, що відбувається.

Зазначається, що Катеринівка згідно з планом відводу військ залишається в "сірій зоні".

Військові розповіли добровольцям, що їх змушують піти з Катеринівки на відстань 1 - 1,5 км.

Розведення сил в Золотому - добровольці розповіли, що відбувається (Фото: скріншот)

Зараз в селищі діє "жовтий" пропускний режим - тобто пускають тільки тих мешканців, які мають реєстрацію. Нікого іншого, в тому числі журналістів та волонтерів, туди не пропускають.

"Можна сказати, що населений пункт знаходиться в певній ізоляції", - розповів доброволець.

Всі під'їзди та виїзди до селища контролюються поліцією і Національною гвардією України. Виїхати можна, а заїхати вже ні.

Розведення сил в Золотому - добровольці розповіли, що відбувається (Відео: YouTube / Національний Корпус)

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