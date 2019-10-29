Розведення сил в Золотому: усі подробиці

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Розведення сил в Золотому почалося сьогодні о 12:00

Розведення сил в Золотому (Луганська область) розпочалося сьогодні, 29 жовтня 2019 року. Всі подробиці про те, як проходить розведення - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський прокоментував розведення сил в Золотому

Президент України Володимир Зеленський відреагував на розведення сил в Золотому. За його словами, на ділянці розведення все спокійно і немає обстрілів.

ТКГ повідомили про розведення сил в Золотому

Прес-секретар представника України в контактній групі по Донбасу Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що контактну групу поінформували про початок розведення сил в Золотому.

Як відомо, в Мінську (Білорусь) сьогодні проходить чергова зустріч ТКГ, розведення сил є однією з тем переговорів.

Сурков прокоментував розведення сил в Золотому

Помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що якщо розведення в Золотому завершиться успішно, потрібно відразу приступати до аналогічних процедур в Петровському.

"Після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту", - заявив він Сурков.

В штабі підтвердили розведення сил в Золотому

За інформацією штабу операції Об'єднаних сил (ООС) розведення сил в Золотому розпочалося сьогодні, 29 жовтня 2019 року, о 12:00. За даними штабу, розведення проводиться з обох сторін.

У штабі також зазначили, що відвід сил не послабить оборонні можливості українських військових.

Пізніше в штабі також анонсували брифінг щодо ситуації в Золотому. Як очікується, в штабі розкажуть про розведення сил в Золотому о 17:00.

В "ЛНР" запустили сигнальні ракети на знак готовності до розведення сил

Бойовики так званої "Луганської народної республіки" ("ЛНР") запустили білі сигнальні ракети на знак готовності до розведення сил в Золотому.

Пристайко заявив про початок розведення сил в Золотому

На форумі в Маріуполі, спілкуючись з журналістами, глава українського зовнішньополітичного відомства Вадим Пристайко заявив, що сьогодні в Золотому починається розведення сил. Зокрема, він навів дані місії ОБСЄ, згідно з якими, на даній ділянці з 18 жовтня дотримується режим тиші.

Розведення сил в Золотому - одна з умов для зустрічі "нормандської четвірки"

На одному з засідань Тристоронньої контактної групи в Мінську в жовтні була досягнута домовленість про проведення розведення сил на ділянках в Золотому і Петровському. Як відомо, для того, щоб це стало можливим протягом семи днів повинен дотримуватися режим тиші.

Як неодноразово заявляли президент України Володимир Зеленський, а також глава Міністерства закордонних справ україни Вадим Пристайко, після проведення розведення сил в Золотому і Петровському буде можлива зустріч "нормандської четвірки". І як очікується, нормандський саміт відбудеться вже в листопаді.