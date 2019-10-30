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Бойовики обстріляли Золоте-4

Новини » Надзвичайні події    30.10.2019 - 08:08
Бойовики обстріляли Золоте-4
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики обстріляли житлові будинки

У понеділок, 28 жовтня, у напрямку населеного пункту Золоте-4 бойовики здійснили обстріли із застосуванням стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Бойовики обстріляли житлові будинки. Мобільною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін була проведена фіксація обстрілів. Зазначимо, що постраждалих немає.

Фото: наслідки обстрілів (facebook.com/pressjfo.news)
Зокрема, приватний будинок по вулиці Горіховій 25 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено отвори у пластиковому облицюванні будинку.

А також приватний будинок по вулиці Довженка 28 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено 3 отвори в покрівлі будинку.

Нагадаємо, вчора глава МЗС Вадим Пристайко заявив про початок розведення військ у Золотому. Згодом, інформацію про розведення підтвердили в ООС. За їх словам, розведення відбулось через дотримання режиму тиші на цій ділянці протягом 7 днів. Втім, зранку того ж дня в ООС повідомляли про обстріл неподалік від Золотого.

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