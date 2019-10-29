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Відведення військ: добровольці в Золотому зробили різку заяву (відео)

STYLERВійна    29.10.2019 - 15:09
Відведення військ: добровольці в Золотому зробили різку заяву (відео)
Добровольці в Золотому записали звернення (Фото: колаж РБК-Україна)

Розведення сил в Золотому починається сьогодні

Добровольці в Золотому-4 в Луганській області, які вчора ввечері потрапили під обстріл бойовиків, різко висловилися щодо початку відведення військ із цього населеного пункту. Ветерани нагадали, що окупанти не припиняють вести вогонь. Про це йдеться в повідомленні "Останній блокпост. #Ні_Капітуляції" на Telegram-каналі 29 жовтня.

Зазначимо, що раніше вранці міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив про початок розведення сил в районі Золотого сьогодні. Чиновник сказав, що в Золотом, "за запевненням місії ОБСЄ, останній обстріл був 18 числа - це 10 днів тому". Також він додав, що у подальшому іншим населеним пунктом, де має відбутися розведення, буде Петровське.

При цьому в штабі ООС спочатку не підтвердили умови "тиші". Військові заявили, що вчора бойовики здійснили 5 обстрілів з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4). Втім, через кілька годин підтвердили розведення сил та уточнили, що той обстріл відбувся не в зоні розведення сил і засобів.

У відеозверненні добровольців і активістів йдеться, що в Золотому немає не те що семи, а навіть одного дня "тиші". Цієї ночі окупанти обстрілювали їх позиції.

Відведення військ: добровольці в Золотому зробили різку заяву (відео)

Добровольці в Золотому вирішили залишитися, навіть якщо війська підуть з селища (Фото: скріншот)

"Відводити наші війська зараз - це злочин. Якщо влада піде на злочин і відведе війська, добровольці залишаться в Золотому. Щодня Золоте-4 обстрілюють і в селище заходять диверсийные групи сепаратистів", - заявив ветеран.

Також він наголосив, що вся зброя, яка зараз є у добровольців "Азова" - легальна, зареєстрована і утримується законно.

Крім того, Конституція дозволяє перебувати в будь-якій точці України, не порушуючи закону, і захищати територіальну цілісність країни.

Зазначається, що добровольці залишаться в Золотому для захисту місцевих жителів.

Добровольці в Золотому вирішили залишитися, навіть якщо війська підуть з селища (Відео: facebook.com/LastBlockPost)

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