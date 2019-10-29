В Золотому почався відвід військ: у мережу потрапило перше відео

В Золотому почалося розведення військ (Колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилося відео, як у Золотому на Донбасі почалося розведення військ

У Золотому на Донбасі 29 жовтня почався процес розведення сил. Перед початком українські військові і терористи "ДНР" запустили в небо ракети білого кольору, які називаються сигнальними. Відео цієї події опублікували в сепартистских виданнях.

Відео: Розведення сил на Донбасі (YouTube)

Нагадаємо, що на одному з засідань Тристоронньої контактної групи в Мінську в жовтні була досягнута домовленість про проведення розведення сил на дільницях в Золотому і Петровському. Як відомо, для того, щоб це стало можливим протягом семи днів повинен дотримуватися режим тиші.

Як неодноразово заявляли президент України Володимир Зеленський, а також голова Міністерства закордонних справ україни Вадим Пристайко, після проведення розведення сил в Золотому і Петровському буде можлива зустріч "нормандської четвірки".

До речі, у відеозверненні добровольців та активістів говориться, що в Золотому немає не те що семи, а навіть одного дня "тиші". Цієї ночі окупанти обстрілювали їх позиції.