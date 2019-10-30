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Появилось эксклюзивное видео из Золотого: что там происходит

STYLERЖизнь    30.10.2019 - 13:04
Появилось эксклюзивное видео из Золотого: что там происходит
Разведение сил в Золотом (Фото: коллаж РБК-Украина)

Добровольцы сняли видео про отвод войск и рассказали, что происходит в Золотом

Добровольцы в Золотом-4 в Луганской области остаются в этом населенном пункте. Разведение сил в настоящее время еще не началось. Об этом говорится в сообщении "Останній блокпост. #Ні_Капітуляції" на Telegram-канале 30 октября.

Также в сети опубликовали эксклюзивное видео, которе ветераны сняли по дороге из населенного пункта Катериновка к Золотому-4.

В поселке можно увидеть много представителей ОБСЕ, которые, как отметили добровольцы, "не заметили обстрелов Золотого в последние несколько дней".

"Жителей Катериновки уже сегодня оставляют без защиты со стороны Украины", - рассказали активисты, которые остались на месте и фиксируют происходящее.

Отмечается, что Катериновка согласно плану отвода войск остается в "серой зоне".

Военные рассказали добровольцам, что их заставляют уйти из Катериновки на расстояние 1 - 1,5 км.

Разведение сил в Золотом - добровольцы рассказали, что происходит (Фото: скриншот)

Сейчас в поселке действует "желтый" пропускной режим - то есть пускают только тех жителей, которые имеют регистрацию. Никого другого, в том числе журналистов и волонтеров, туда не пропускают.

"Можно сказать, что населенный пункт находится в определенной изоляции", - рассказал доброволец.

Все подъезды и выезды к поселку контролируются полицией и Национальной гвардией Украины. Выехать можно, а заехать уже нельзя.

Разведение сил в Золотом - добровольцы рассказали, что происходит (Видео: YouTube / Национальный Корпус)

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