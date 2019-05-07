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Повторить долю? Новонароджену дитину Меган Маркл порівняли з Єлизаветою II

STYLERЖиття    07.05.2019 - 20:51
Повторить долю? Новонароджену дитину Меган Маркл порівняли з Єлизаветою II
Королева Єлизавета (Колаж РБК-Україна)

Королева Єлизавета при народженні мала дуже мало шансів отримати корону

Дитину Меган Маркл порівняли з королевою Єлизаветою II і припустили, що хлопчик може повторить її долю. Таке припущення висловив королівський експерт Джонатан Спенглер для видання Daily Mail.

Лорд Маунтбеттен-Віндзор, син Меган Маркл і принца Гаррі, може повторити долю своєї прабабусі Єлизавети, так як королева при народженні стала лише сьомою у черзі на престол. Вона з'явилася в родині другого сина і тому її шанси на королівський трон вважалися мізерно малі.

Повторить долю? Новонароджену дитину Меган Маркл порівняли з Єлизаветою II

Королева Єлизавета II (Getty Images)

Однак після того, як її дядько Едуард VIII зрікся престолу, королем став батько Єлизавети, принц Георг VI. А коли він помер, корону успадкувала саме Єлизавета II.

Королівські історики вважають, що повторення історії навряд чи відбудеться, але допускають, що може статися "династичний переворот".

У синів принца Вільяма – принца Джорджа і принца Луї шансів на престол набагато більше. З урахуванням невеликої різниці у віці, новонародженому спадкоємцю принца Гаррі і Меган Маркл престол світить лише після їх смерті, що малоймовірно.

Повторить долю? Новонароджену дитину Меган Маркл порівняли з Єлизаветою II

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: twitter.com/InvictusGamesNL)

З'ясувалася ще одна цікава деталь – дитині принца Гаррі і Меган Маркл не доведеться просити дозволу королеви на шлюб, так як це повинні робити тільки перші шість спадкоємців. Відповідно, лорд Маунтбеттен-Віндзор в майбутньому зможе бути більш вільним у своїх планах, ніж діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відомо про сина Меган Маркл і який титул він отримав при народженні.

А також розповідали про те, що стали відомі таємничі подробиці пологів Меган Маркл.

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Новини України Меган Марклпринц ГарріЄлизавета II
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