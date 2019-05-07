Чи може син Меган Маркл стати королем: з'явилася відповідь

Меган Маркл народила сина 6 травня (колаж РБК-Україна)

Стало відомо про перспективи сина Меган Маркл і принца Гаррі зайняти трон Великої Британії

Меган Маркл народила сина 6 травня. Спадкоємець принца Гаррі отримав титул лорд Маунтбеттен-Віндзор. Користувачі мережі з усього світу гадають: чи зможе хлопчик претендувати на успадкування британського престолу і стати в майбутньому королем Сполученого королівства Великобританії і Північної Ірландії.

Але, як пише британська преса, цей варіант майже виключений. Більш того, малюк навіть не може автоматично стати принцом, як його батько.

Справа в тому, що свого часу король Георг V видав указ, яким обмежив кількість тих, хто може носити титул принца. Правда, королева Єлизавета ІІ, як правлячий монарх, може присвоїти почесний титул своїм розпорядженням. Так, діти Вільяма і Кейт Міддлтон стали принцами і принцесою саме завдяки указу їхньої прабабусі.

Втім, близькі до подружжя герцогів Сассекських джерела запевняють, що Гаррі і Меган не мають великих амбіцій щодо майбутнього свого сина. Тому наполягати на тому, щоб він неодмінно іменувався принцом, не планують, адже який би титул він не носив, все одно залишиться лише сьомим у списку претендентів на трон.

Першим претендентом на престол (у разі смерті Єлизавети ІІ) в ньому стоїть дідусь малюка принц Чарльз. В цілому поточний порядок престолонаслідування виглядає таким чином:

Чарльз, принц Уельський Принц Вільям, герцог Кембриджський Принц Джордж Кембриджський Принцеса Шарлотта Кембриджська Принц Луї Кембриджський Принц Гаррі, герцог Сассекський Лорд Маунтбеттен-Віндзор

Нагадаємо, Styler зібрав всю інформацію про первістка Меган Маркл і принца Гаррі, яка відома на сьогоднішній день.