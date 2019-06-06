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Втратив титул чемпіона: Усик емоційно відреагував

STYLERПерсони    06.06.2019 - 15:13
Втратив титул чемпіона: Усик емоційно відреагував
Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Усик прокоментував позбавлення чемпіонських титулів

Олександра Усика почали позбавляти чемпіонських титулів, на що український боксер емоційно відреагував, залишивши відповідну публікацію в соціальній мережі Instagram.

Спортсмен опублікував селфі, за яким можна зрозуміти, що він не сумує і радий поточному стану справ. "Всім відмінного настрою. Посміхайтеся, друзі", - написано в повідомленні.

Втратив титул чемпіона: Усик емоційно відреагувавФото: (instagram.com/usykaa)

Користувачі вирішили підтримати спорсмена і побажали успіхів у спорті. Також фани вважають, що тепер Усик обов'язково повинен отримати новий пояс:

  • Пояс забрали. Швидше відновлюйтеся і чекаємо нового бою і нового поясу.
  • Посміхаємося і махаємо. Тільки так!
  • Топове фото.
  • Ні що так не прикрашає наш світ, як красива посмішка.
  • Посмішка чемпіона.
  • Бажаю тобі такої ж щасливої усмішки, після дебюту в новій категорії!

Втратив титул чемпіона: Усик емоційно відреагував

Скріншот: (instagram.com/usykaa)

Нагадаємо, що Усик втратив другий чемпіонський титул за два дні.

Раніше Усик повинен був дебютувати в суперважкій ваговій категорії 25 травня, проте отримав травму в процесі підготовки до бою. Його повернення на ринг очікується у вересні.

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