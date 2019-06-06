Втратив титул чемпіона: Усик емоційно відреагував

Усик прокоментував позбавлення чемпіонських титулів
Олександра Усика почали позбавляти чемпіонських титулів, на що український боксер емоційно відреагував, залишивши відповідну публікацію в соціальній мережі Instagram.
Спортсмен опублікував селфі, за яким можна зрозуміти, що він не сумує і радий поточному стану справ. "Всім відмінного настрою. Посміхайтеся, друзі", - написано в повідомленні.
Фото: (instagram.com/usykaa)
Користувачі вирішили підтримати спорсмена і побажали успіхів у спорті. Також фани вважають, що тепер Усик обов'язково повинен отримати новий пояс:
Скріншот: (instagram.com/usykaa)
Нагадаємо, що Усик втратив другий чемпіонський титул за два дні.
Раніше Усик повинен був дебютувати в суперважкій ваговій категорії 25 травня, проте отримав травму в процесі підготовки до бою. Його повернення на ринг очікується у вересні.