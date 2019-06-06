Втратив титул чемпіона: Усик емоційно відреагував

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Усик прокоментував позбавлення чемпіонських титулів

Олександра Усика почали позбавляти чемпіонських титулів, на що український боксер емоційно відреагував, залишивши відповідну публікацію в соціальній мережі Instagram.

Спортсмен опублікував селфі, за яким можна зрозуміти, що він не сумує і радий поточному стану справ. "Всім відмінного настрою. Посміхайтеся, друзі", - написано в повідомленні.

Фото: (instagram.com/usykaa)

Користувачі вирішили підтримати спорсмена і побажали успіхів у спорті. Також фани вважають, що тепер Усик обов'язково повинен отримати новий пояс:

Пояс забрали. Швидше відновлюйтеся і чекаємо нового бою і нового поясу.

Посміхаємося і махаємо. Тільки так!

Топове фото.

Ні що так не прикрашає наш світ, як красива посмішка.

Посмішка чемпіона.

Бажаю тобі такої ж щасливої усмішки, після дебюту в новій категорії!

Скріншот: (instagram.com/usykaa)

Нагадаємо, що Усик втратив другий чемпіонський титул за два дні.

Раніше Усик повинен був дебютувати в суперважкій ваговій категорії 25 травня, проте отримав травму в процесі підготовки до бою. Його повернення на ринг очікується у вересні.