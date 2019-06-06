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Усик втратив другий чемпіонський титул за два дні

Новини » Спорт    06.06.2019 - 10:40
Усик втратив другий чемпіонський титул за два дні
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Титул WBO дістанеться його колишньому опоненту

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) продовжує втрачати свої пояси у зв'язку з переходом у супертяжі. Тепер українець більше не є чемпіоном світу за версією WBO, повідомили в організації.

У статус повноцінного чемпіона переведений "тимчасовий" чемпіон WBO поляк Кшиштоф Гловацький (31-1, 19 КО).

"Оскільки чемпіон WBO Олександр Усик переходить в хевівейт, "тимчасовий" чемпіон Кшиштоф Гловацький стає новим чемпіоном організації", - заявив президент організації Франсиско Валкарсель.

Напередодні WBC (Всесвітня боксерська рада) перевела Усика у статус "чемпіона у відпустці". До цього боксер відмовився від титулу Всесвітньої боксерської асоціації - WBA у важкій вазі, яка зобов'язала його провести захист пояса.

Поки 32-річний український боксер зберігає за собою титул чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, Усик повинен був дебютувати в суперважкій ваговій категорії 25 травня, проте отримав травму в процесі підготовки до бою. Його повернення на ринг очікується у вересні.

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