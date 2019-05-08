Усик орієнтовно дебютує в суперважкій вазі у вересні

Озвучені попередні терміни відновлення українця
Менеджер чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBC, WBO і IBF
Олександра Усика (16-0, 12 КО) Егіс Клімас назвав орієнтовну дату повернення українця в ринг. Про це повідомляє ESPN.
Напередодні стало відомо, що боксер отримав травму і його дебютний бій у суперважкій вазі проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО) відкладений.
"Ймовірно, Олександр пропустить приблизно місяць. Потім йому знадобиться ще місяць або два на повне відновлення. Сподіваюся, він повернеться в ринг у вересні", - сказав Клімас.
В останньому бою Олександр Усик захистив всі свої титули в крузервейті, перемігши нокаутом Тоні Беллью.
Нагадаємо, Усик відмовився від титулу Всесвітньої боксерської асоціації - WBA, яка зобов'язала українця провести захист пояса з росіянином Денисом Лебедєвим.