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Усик орієнтовно дебютує в суперважкій вазі у вересні

Новини » Спорт    08.05.2019 - 10:44
Усик орієнтовно дебютує в суперважкій вазі у вересні
Фото: РБК-Україна

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Менеджер чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBC, WBO і IBF 
Олександра Усика (16-0, 12 КО) Егіс Клімас назвав орієнтовну дату повернення українця в ринг. Про це повідомляє ESPN.

Напередодні стало відомо, що боксер отримав травму і його дебютний бій у суперважкій вазі проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО) відкладений.

"Ймовірно, Олександр пропустить приблизно місяць. Потім йому знадобиться ще місяць або два на повне відновлення. Сподіваюся, він повернеться в ринг у вересні", - сказав Клімас.

В останньому бою Олександр Усик захистив всі свої титули в крузервейті, перемігши нокаутом Тоні Беллью.

Нагадаємо,  Усик відмовився від титулу Всесвітньої боксерської асоціації - WBA, яка зобов'язала українця провести захист пояса з росіянином Денисом Лебедєвим.

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