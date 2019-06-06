Потерял титул чемпиона: Усик эмоционально отреагировал

Усик прокомментировал лишение чемпионских титулов
Александра Усика начали лишать чемпионских титулов, на что украинский боксер эмоционально отреагировал, оставив соответствующую публикацию в социальной сети Instagram.
Спортсмен опубликовал селфи, по которому можно понять, что он не унывает и рад текущему положению дел. "Всем отличного настроения. Улыбайтесь, друзья", - написано в сообщении.
Фото: (instagram.com/usykaa)
Пользователи решили поддержать спорсмена и пожелали успехов в спорте. Также фаны считают, что теперь Усик обязательно должен заполучить новый пояс:
Скриншот: (instagram.com/usykaa)
Напомним, что Усик потерял второй чемпионский титул за два дня.
Ранее Усик должен был дебютировать в супертяжелой весовой категории 25 мая, однако получил травму в процессе подготовки к бою. Его возвращение на ринг ожидается в сентябре.