Потерял титул чемпиона: Усик эмоционально отреагировал

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Усик прокомментировал лишение чемпионских титулов

Александра Усика начали лишать чемпионских титулов, на что украинский боксер эмоционально отреагировал, оставив соответствующую публикацию в социальной сети Instagram.

Спортсмен опубликовал селфи, по которому можно понять, что он не унывает и рад текущему положению дел. "Всем отличного настроения. Улыбайтесь, друзья", - написано в сообщении.

Фото: (instagram.com/usykaa)

Пользователи решили поддержать спорсмена и пожелали успехов в спорте. Также фаны считают, что теперь Усик обязательно должен заполучить новый пояс:

Пояс забрали. Быстрее восстанавливайся. Ждём нового боя и нового пояса.

Улыбаемся и машем. Только так!

Топовое фото.

Ни что так не красит наш мир, как красивая улыбка.

Улыбка чемпиона.

Желаю тебе такой же счастливой улыбки после дебюта в новой категории!

Скриншот: (instagram.com/usykaa)

Напомним, что Усик потерял второй чемпионский титул за два дня.

Ранее Усик должен был дебютировать в супертяжелой весовой категории 25 мая, однако получил травму в процессе подготовки к бою. Его возвращение на ринг ожидается в сентябре.