Потепління і грози зі шквалами: кому синоптики прогнозують неприємності

Погода в Україні у четвер, 18 липня, принесе грозові дощі на частину території. Також синоптики Українського гідрометцентру прогнозують підвищення температури по всій країні.

До речі, раніше Наталка Діденко розповіла, коли в Україну повернеться сильна спека. Синоптик назвала точну дату.

Так, сьогодні опади передбачаються на Півночі і північно-західних областях - Волинській та Рівненській. Під час грози тут можливе посилення і пориви вітру.

Погода в Україні 18 липня (колаж: РБК-Україна)

Температура повітря починає рівномірно підвищуватися по всій країні. На Заході і в Центрі від +21 до +25 градусів, на Півночі найпрохолодніше (+21... +23).

А в східних, південних областях та на Дніпропетровщині сьогодні буде спекотно - від +27 до +29 градусів.

У Києві сьогодні буде трохи дощитиме, температура помірна +21... +23 градуси за Цельсієм.

Погода в Україні 18 липня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно на узбережжі Азовського моря істотно зіпсувалася погода. У мережі показали шторм поблизу курортної Кирилівки.

До речі, по пляжу Лузанівка в Одесі пройшов величезний смерч, який сильно налякав людей. Відпочиваючі падали на пісок, боячись, що їх знесе в море слідом за речами, які підняв вихор.

Раніше ми писали, що Херсонська область сильно постраждала від грози зі зливою. У мережі показали наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.