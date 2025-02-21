Кто такой Tommy Cash, который представит Эстонию на Евровидении-2025, и что его связывает с РФ

Рэпер Tommy Cash (настоящее имя - Томас Таммеметс) представит Эстонию на Евровидении-2025. Он победил в национальном отборе Eesti Laul с треком "Espresso Macchiato", опередив 16 участников и набрав 83% голосов. Его выступление уже стало вирусным в сети, а сам артист привлек внимание не только музыкой, но и своей неординарной персоной.

Что известно об этом исполнителе и какие связи он имеет с РФ? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Биография Tommy Cash

Таммеметс родился в 1991 году в Таллинне, в районе Копли, который считается одним из самых бедных в городе. Его отец общался на русском, а мать - на эстонском.

Рэпер неоднократно отмечал, что имеет смешанное происхождение: его бабушка по отцовской линии была русской, а по материнской - украинкой. TommyCash (фото: instagram.com/tommycashworld)

Свое детство Кэш вспоминает как скромное: их семья жила в однокомнатной квартире, а одну из стен украшали фотообои с мотоциклистами. Еще с детства он интересовался музыкой - слушал кассеты с песнями Эминема и пытался создавать собственные тексты, печатая их на старой печатной машинке на вымышленном английском языке.

После окончания школы будущий артист работал уборщиком и официантом, а в свободное время занимался танцами. Со временем он начал выступать как бэк-танцор вместе с известными эстонскими исполнителями. TommyCash (фото: instagram.com/tommycashworld)

В 2013 году парень решил сосредоточиться на собственной карьере и начал выпускать музыку.

Карьера

Первым клипом рэпера стал "Guez whoz bak", который вышел в сентябре 2013 года и получил музыкальную награду "Демо года". В эпатажном видео рэпер читал текст на английском языке с заметным русским акцентом, находясь в окружении девушек на свалке.

После этого Томми Кэш начал гастролировать по Эстонии, а затем выступал в Финляндии, Чехии, Литве, Латвии и России. Псевдоним Томми Кэш он выбрал в честь американского певца Джонни Кэша.

Творчество рэпера отличается тем, что его композиции тесно переплетаются с танцами. Сам артист вспоминал, что ему всегда нравилось придумывать собственные движения и участвовать в батлах. TommyCash (фото: instagram.com/tommycashworld)

Он рассказывал, как тренировался вместе с би-боями (танцорами брейк-данса - прим. ред), а потом создавал свои уникальные комбинации. Теммеметс часто танцевал по ночам, записывая свои движения на видео.

Кэш считал, что его успех обусловлен тем, что он первым в Эстонии нашел свою уникальную нишу.

В своем творчестве он использует элементы, такие как ковры, спортивные костюмы Adidas, православные иконы, а также эстетику 90-х и постсоветского периода. TommyCash (фото: instagram.com/tommycashworld)

Связи с Россией

Первое сотрудничество Tommy Cash с российскими артистами состоялось в 2015 году, когда он снял клип вместе с группой Little Big.

Эта группа должна была выступить от России на Евровидении-2020, но из-за пандемии коронавируса их участие было отменено.

Вскоре после этого Томас и Илья Прусикин, лидер Little Big, вместе снялись в сериале American Russians, что дало Tommy новую популярность среди российской аудитории.

В 2021 году он временно посетил Крым, а в 2022 году уклонился от четкого заявления о начале большой войны. TommyCash (фото: instagram.com/tommycashworld)

После полномасштабного российского вторжения в Украину Tommy Cash отменил свои концерты в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.

"Принять теперешние военные действия очень сложно, все это очень печально! Я стойкий противник любой военной агрессии! И всячески поддерживаю украинский народ и людей из России, которые не поддерживают вторжение, это не их выбор... Это крайне печальная ситуация, и я очень надеюсь, что вскоре смогу вернуться в эти прекрасные страны, чтобы исполнять там новую музыку", - прокомментировал певец свое решение.

Участие в Евровидении-2025

15 февраля стало известно, что Tommy Cash примет участие в песенном конкурсе Евровидение-2025. Рэпер получил 83% голосов от зрителей. На конкурсе он поедет с композицией "Espresso Macchiato".

Мелодия хита эстонца быстро запоминается и активно распространяется в соцсетях: на YouTube композиция уже набрала 2,3 миллиона просмотров, а в TikTok было создано почти 2 тысячи видео под этот трек.

В интервью прибалтийскому изданию Delfi исполнитель объяснил, что эта песня идеально подходит для конкурса, ведь кофе (espresso macchiato - метод приготовления кофе) обладает способностью объединять людей.

Стоит отметить, что постановкой номера занималась сценаристка и режиссер Алина Пязок, которая родилась в Челябинске.

К слову, Евровидение-2025 состоится в швейцарском городе Базеле, ведь в прошлом году победу одержал представитель Швейцарии Nemo с песней "The Code". Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал - 17 мая.