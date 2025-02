Потап зробив прогноз на переможця "Євробачення-2025": його фаворит має зв’язки з РФ

Так, Потап вважає, що переможцем "Євробачення-2025" стане цьогорічний представник Естонії Tommy Cash.

У нього є російське коріння, він записував пісні з російськими виконавцями, гастролював РФ та, за непідтвердженою інформацією, відвідував Крим у 2021 році.

Попри це, Потап переконаний, що саме естонець виграє з піснею "Espresso Macchiato".

За його словами, він знайомий з цим артистом з самого початку його кар'єри та вважає його "приголомшливою, фантастичною, дуже талановитою людиною".

"Знайомі з TOMMY CASH, причому від початку. Він приголомшлива, фантастична, дуже талановита людина. Я вважаю, що він зробив зараз божевільний прорив. Це супер креативний хлопець, і в його команді працюють наші друзі, яким я написав після його виступу на Eesti laul (естонський нацвідбір - прим. ред.), що це фантастична пісня. Весь номер, ідея, весь арт, пов'язаний із піснею, яку зробив TOMMY CASH, це, звісно, ​​фантастика. Я голосуватиму за неї! Я навіть більше скажу, ставлю сто доларів на те, що ця пісня виграє "Євробачення", - висловився скандальний продюсер.

Tommy Cash та зв'язки із РФ

У 2015 році Tommy Cash (справжнє ім'я - Томас Таммеметс) записав спільну пісню з російським гуртом Little Big під назвою "Give Me Your Money". Згодом він узяв участь у комедійному інтернет-серіалі "American Russians", де зіграв разом з Іллею Прусікіним.

У 2018 році він випустив альбом ¥€$, з яким виступав у таких містах, як Москва, Санкт-Петербург та Єкатеринбург.

Щодо сьогодення, його виступ на естонському нацвідборі до "Євробачення" був поставлений російською режисеркою Аліною Пязок, яка раніше працювала над номером для Little Big у 2020 році.

При цьому гурт засудив війну та покинув Росію у 2022 році, але Tommy Cash після початку повномасштабного вторгнення не висловив чіткої позиції. TommyCash (фото: instagram.com/tommycashworld)

У 2022 році він скасував концерти в Києві, Москві та Санкт-Петербурзі, пояснивши своє рішення труднощами з "прийняттям теперішніх військових дій".

"Я повинен поділитися з вами непростим рішенням. Мені доведеться скасувати мої концерти в Києві, Москві та Пітері. Прийняти теперішні військові дії дуже складно, все це дуже сумно! Я стійкий противник будь-якої військової агресії! І всіляко підтримую український народ і людей з Росії, які не підтримують вторгнення, це не їхній вибір… Це вкрай сумна ситуація, і я дуже сподіваюся, що незабаром зможу повернутися в ці прекрасні країни, щоб виконувати там нову музику", - казав артист.

Нагадаємо, "Євробачення-2025" відбудеться у швейцарському місті Базелі, адже минулого року перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею "The Code". Півфінали пройдуть 13 та 15 травня, а гранд-фінал - 17 травня.

