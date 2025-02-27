Стоп-кран для культуры. Украинским артистам закрыли выезд за границу: реакция звезд шоу-бизнеса

Министерство культуры и стратегических коммуникаций готовится изменить правила выезда за границу для представителей культурной сферы. С 3 марта выдача разрешений на выезд будет прекращена.

Что это значит, какие могут быть последствия и как на это реагируют звезды - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о резонансном решении Минкульта

Министерство прекращает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины с 3 марта до момента урегулирования этого вопроса на нормативно-правовом уровне.

"Министерство осознает важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и сейчас работает над устранением указанной юридической неурегулированности", - говорится на сайте.

Это будет касаться как представителей культуры, так и работников медиа.

Министерство культуры сообщает, что многие лица, выезжающие за границу при поддержке ведомства, не возвращаются в Украину вовремя.

Еще в конце 2022 года МКСК предложило изменения в законодательство, чтобы ограничить использование культурной дипломатии для незаконного выезда во время военного положения. Однако этот вопрос до сих пор не решен.

Министерство культуры разработало проект изменений в постановление Кабинета Министров Украины "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 года № 57. Документ сейчас находится на стадии согласования.

Минкульт предлагает внести изменения в требования о получении разрешения на временный выезд за границу во время военного положения для мужчин призывного возраста, которые работают в области культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа.

Что думают звезды о запрете на выезд за границу

Несколько артистов уже сообщили об отмене выступлений за рубежом из-за отсутствия разрешения на выезд.

В частности, солист проекта Pianoboy Дмитрий Шуров вместе с военным скрипачом Моисеем Бондаренко планировали тур по Европе под названием "Краще Що Є", но в силу обстоятельств вынуждены были отменить концерты.

"Очень обидно за всех, кто всесторонне вложился в этот тур - организаторов, которые забронировали залы и сделали рекламу; нашего директора Марию Куликову; слушателей, которые купили билеты. Обидно, что не привезем вовремя помощь на тактическую медицину, которую мы зарабатываем благотворительными турами (средняя цифра, заработанная и переданная с каждого такого нашего выезда - 1 миллион гривен). Уверены, что сможем увидеться с вами чуть позже! Новые даты объявим, все билеты действительны", - прокомментировал певец. Афиша тура Pianoboy (фото: instagram.com/pianoboy_official)

Решение Минкульта также вызвало возмущение у Дмитрия Кумара, основателя львовской группы "1914". Музыканты как раз готовились к большому благотворительному туру по Европе.

Исполнитель говорит, что группа "1914" с 2022 года регулярно возвращалась после выступлений за рубежом и передавала заработанные средства на поддержку ВСУ.

Он также предполагает, что Минкульт теперь ограничивает выезд из-за того, что Национальная полиция Украины могла инициировать дело о невозвращении некоторых артистов. Лидер группы отмечает, что министерство игнорирует его попытки решить этот вопрос через коммуникацию.

"И самое нелепое в этом всем, что как раз российские группы ездят без проблем и выступают на больших площадках, турят по Европе, занимают наши слоты, а украинские под запретом от собственного же министерства. Здесь Минкульт как раз классно и совместно сотрудничает с врагом. Заткнуть все украинское, пусть его нишу займут орки", - высказался Дмитрий. Группа "1914" (фото: instagram.com/1914_official_page)

Продюсер Игорь Кондратюк также прокомментировал запрет выезда артистам за границу.

Он отметил, что сейчас трудно оценивать ситуацию из-за отсутствия полной информации. Также он поднял ряд важных вопросов.

"Что ребята, которые выиграли национальный отбор, не поедут на конкурс Евровидение в Швейцарию? Что наши актеры, режиссеры и продюсеры не смогут ездить на кинофестивали? А певцы - в зарубежные концертные туры, из которых они привозят достаточно весомые донаты на армию?", - отметил продюсер. Игорь Кондратюк (фото: РБК-Украина)

Кондратюк подчеркнул, что Украина нуждается в культурной дипломатии, особенно в условиях, когда мир, по его словам, "уже заморился от нашей войны и начинает забывать ее, а также начинает путать, кто агрессор, а кто - жертва".

"Мы никогда не перебьем российскую пропаганду по количеству средств, которую страна-агрессор вливает в уши европейских обывателей. Нужно брать качеством", - отметил он, приводя в пример речь актера Александра Рудинского на вручении премии BAFTA, которая стала ярким примером украинской культурной дипломатии.

Продюсер также сказал, что, хотя среди художников есть "полные гражданские пофигисты, которые живут по принципу "какаяразница", вопрос невозвращения артистов не должен быть таким критическим для государства.

"Тогда давайте запретим и партию "Слуга народа", депутат ВР, из которой Куницкий выехал за границу и там остался!", - подытожил Игорь Кондартюк.

Какие последствия запрета могут быть для культуры

Оксана Романюк, директор Института массовой информации, отмечает, что прекращение министерством выдачи разрешений на выезд за границу для медийщиков может привести к риску стигматизации всех представителей медиа-сферы.

"По моей информации, в течение прошлого года выехало и не вернулось несколько сотен артистов и до десяти журналистов. В то же время формулировка в пресс-релизе МКСК создает риск стигматизации всех представителей медиасообщества", - прокомментировала она.

Она также подчеркнула, что на сайте министерства не указаны сроки, когда могут быть возобновлены выезды, что вызывает значительную обеспокоенность как относительно продолжительности ограничений, так и относительно возможных новых требований.

А вот музыкант и военнослужащий Александр Положинский считает, что это создает несколько потенциально вредных последствий:

Расчистка пространства для иностранных артистов. Отказ в разрешениях на выезд может создать возможности для музыкантов из других стран, заполняя место, которое могли бы занять украинские исполнители.

Отказ в разрешениях на выезд может создать возможности для музыкантов из других стран, заполняя место, которое могли бы занять украинские исполнители. Снижение моральной поддержки для украинцев за рубежом. Туры украинских артистов дают возможность нашим соотечественникам и симпатикам Украины за пределами страны получить моральную поддержку и повысить моральный дух через живые концерты.

Туры украинских артистов дают возможность нашим соотечественникам и симпатикам Украины за пределами страны получить моральную поддержку и повысить моральный дух через живые концерты. Уменьшение негосударственной материальной поддержки ВСУ. Артисты, которые проводят благотворительные туры, способствуют сбору средств на поддержку украинских сил обороны, поэтому ограничение их выездов может негативно сказаться на финансовой поддержке.

Артисты, которые проводят благотворительные туры, способствуют сбору средств на поддержку украинских сил обороны, поэтому ограничение их выездов может негативно сказаться на финансовой поддержке. Негативный имидж Украины. Отмена туров и невыполнение обязательств перед организаторами может привести к ухудшению репутации страны на международной арене.

Отмена туров и невыполнение обязательств перед организаторами может привести к ухудшению репутации страны на международной арене. Ограничение культурного влияния. Выступления украинских артистов за рубежом способствуют популяризации нашей культуры и могут формировать положительный образ Украины в мире.

Выступления украинских артистов за рубежом способствуют популяризации нашей культуры и могут формировать положительный образ Украины в мире. Коррупционные риски . Отсутствие четких механизмов поддержки выезда может стимулировать развитие коррупционных схем, что только усложнит процесс.

. Отсутствие четких механизмов поддержки выезда может стимулировать развитие коррупционных схем, что только усложнит процесс. Демотивация граждан. Такой шаг может привести к ощущению разочарования и разочарования среди граждан Украины, что, в свою очередь, может усилить враждебные нарративы.

"Вместо разработки системы поддержки и поощрения тех, кто активно гастролирует в пользу Украины и ее Сил Обороны, и механизмов наказания тех, кто нарушает обязательства вовремя возвращаться в Украину после окончания туров, выбрали самый простой, но не самый мудрый вариант", - отметил Александр. Александр Положинский (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)

Вас также может заинтересовать