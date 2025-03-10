Ziferblat выпустили песню для Евровидения-2025: она отличается от первой версии

Группа Ziferblat презентовала ревамп трека "Bird of Pray", с которым они будут представлять Украину на Евровидении-2025 в Швейцарии. Песня стала немного другой.

"Косметический ремонт" трека "Bird of Pray" происходил благодаря сотрудничеству с Антоном Чилиби - саундпродюсером, который работал с Jerry Heil, Alyona Alyona, Kalush Orchestra, Monatik и другими. В треке появились оркестровые партии в припеве, придавшие песне кинематографический размах, а также загадочные паузы в начале, которые сохраняют интригу до кульминационного момента", - рассказали в команде музыкантов.

Участники группы также отметили, что благодарны Чилиби за сотрудничество. Ведь они "сознательно искали человека, у которого уже есть опыт создания песен именно для Евровидения".

"Этот "косметический ремонт" позволил нам интегрировать элементы, которые, надеемся, будут резонировать с еврофанским сообществом. Например, мы добавили оркестровые партии в припевах, которые придают песне эпический размах, а также ввели паузы в начале трека - они создают интригу, не раскрывая всю суть композиции с первых секунд", - объяснили артисты.

Также в песне был изменен припев. Его сделали не таким вокально нагруженным, что позволило голосу солиста выйти на передний план.

"А бэк-вокалы мы, наоборот, сделали менее заметными, чтобы придать треку большего объема и динамики", - добавили музыканты.

Напомним, что согласно обновленным букмекерским прогнозам, Украина вернулась в топ-10 рейтинга фаворитов. Ожидается, что ревамп трека "Bird of Pray" может повысить шансы Украины на победу на "Евровидении", которое состоится в швейцарском городе Базель с 13 по 17 мая.

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