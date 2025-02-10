Потап "всплыл" у Дудя и выдал заявление об украинском языке

Скандальный рэпер Потап (Алексей Потапенко), который сейчас находится за границей, напомнил о себе новой выходкой. Артист дал интервью россиянину Юрию Дудю и высказался о языковом вопросе.

Что Потап говорит о русском языке и почему от него не отказался, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Дудя.

Почему Потап дал интервью на русском языке

Свой "теплый" разговор с Дудем рэпер начал с того, что попытался объяснить, почему общается на русском. Потап оправдывал себя тем, что другие якобы тоже говорят на языке страны-агрессора в быту.

"Если бы я делал это для имиджа, я бы тебе сказал: "Я не розумію вашої мови", и отказался бы давать тебе интервью вообще... Давай честно тогда поговорим и скажем о том, что украинские политики и артисты - они в быту, в общении, в работе - часто не стесняются говорить на русском языке, не стесняются его использовать", - выдал рэпер.

Потап у Дудя (скриншот)

При этом Потап прямо сказал, что ему интересен Дудь и его аудитория. По словам артиста-беглеца, у него есть "позиция", а еще он строит "международный холдинг".

"Пришло время появиться", - завил рэпер.

Также он сказал, что "доносит проукраинскую позицию на другом языке". По словам Потапа, он держит свое слово и не пишет песни на русском, однако отказываться от него в быту он не будет.

"Я не пишу на русском языке, дать тебе интервью - я могу. Ответить для твоей аудитории, показать украинскую позицию: "Слава Украине". Но я не пишу на русском языке, я себе запретил это, это моя позиция... Я знаю много языков, стараюсь отвечать на вопрос на том языке, на котором мне его задали", - утверждает скандальный певец.

Последние скандалы с Потапом

Певец неоднократно попадал под волну хейта. В начале полномасштабной войны РФ против Украины он находился за границей, а потом сказал, что "заочно записывался в ТрО". Также рэпер выпускал песню "Волонтер", которая оскорбила женщин.

В апреле 2024 года Потап попал в скандал из-за афиши своего концерта в Германии, где он был представлен как исполнитель "русского ретро". Артист извинился, объяснив это человеческим фактором.

Также Потап пародировал видеообращение Олега Винника, что вызвало волну критики. Пользователи возмущались тем, что рэпер находится за границей во время войны. Сам рэпер потом ответил на хейт и назвал себя "заслуженным предателем Украины".