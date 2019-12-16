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Постраждають сотні мільйонів: вчені передбачили гігантські мертві зони на Землі

STYLERНовини науки    16.12.2019 - 11:55
Постраждають сотні мільйонів: вчені передбачили гігантські мертві зони на Землі
Глобальне потепління (Ілюстративне фото: sciencedirect.com)

Зміна клімату несе людству нові серйозні загрози

Глобальне потепління призведе до виникнення на нашій планеті великих непридатних для життя територій - так званих зон смерті. Науковці в новому дослідженні зазначають, що світові океани щосили намагаються дихати, виснажуючи кисень із безпрецедентною швидкістю. Про це йдеться в докладі Міжнародного союзу охорони природи, представленому на кліматичному саміті в Мадриді, передає CBS News.

Відзначається, що рівень O2 в океані знизився приблизно на 2% з 1950-х років, а обсяг води, повністю збіднений киснем, збільшився в чотири рази з 1960-х років.

Шістдесят років тому лише 45 морських ділянок страждали від низького рівня кисню, а в 2011-му це число злетіло до 700. Як з'ясувалося, близько 50% втрати кисню у верхній частині океану є результатом підвищення температури.

Науковці попереджають в новому дослідженні, що зміна клімату дуже серйозно посилює проблему.

Виконувач обов'язки генерального директора МСОП доктор Гретель Агілар наголошує, що в цьому звіті масштаби збитків, нанесеного зміною клімату океану, стають цілком очевидними.

Постраждають сотні мільйонів: вчені передбачили гігантські мертві зони на Землі

Вчені передбачили виникнення мертвих зон у світовому океані (Фото: cbsnews.com)

Поєднання зміни клімату і збільшення витрати поживних речовин призведе до зниження рівня кисню в океані в середньому на 3% -4% до 2100 року, якщо нічого не робити, передбачають учені.

"Можливо, це остаточний сигнал до пробудження від неконтрольованого експерименту, який людство випускає в світовий океан, оскільки викиди вуглецю продовжують збільшуватися", - заявив старший радник з морської науки і збереження Глобальної морської і полярної програмі МСОП Ден Лаффолі.

Дослідники назвали дві основні причини дезоксигенації: потепління океану від спалювання викопного палива та надмірне зростання водоростей (евтрофікація).

Дезоксигенація океану має широкий спектр наслідків для морського біорізноманіття та повсякденного функціонування океанських екосистем.

"Хоча ми знаємо про мертві зони в океані протягом багатьох десятиліть, в даний час очікується, що потепління океану ще більше посилить дезоксигенацію на великих ділянках океану", - сказала міністерка навколишнього середовища та енергетики і заступник прем'єр-міністра Швеції Ізабелла Левін.

Зниження рівня кисню в океані може викликати стрес у морських організмів, позбавивши їх необхідного запасу кисню. За словами дослідників, дезоксигенація загрожує великим видам, включаючи тунця, марліна, рибу-меч і акул. Великі морські тварини плавають ближче до поверхні, де кисень більш доступний, але це робить їх схильними до надмірного вилову риби. Зазначається також, що можуть постраждати сотні мільйонів людей, які залежать від рибного промислу.

Постраждають сотні мільйонів: вчені передбачили гігантські мертві зони на Землі

Вчені передбачили виникнення мертвих зон у світовому океані (Фото: cbsnews.com)

"Якщо у нас не вистачить кисню, це означатиме втрату середовища проживання і втрату біорізноманіття, а також збільшення кількості медуз. Це також змінить енергію і біохімічний цикл в океанах, і ми не знаємо, що ці біологічні та хімічні зрушення в океанах дійсно можуть зробити", - говорить директор IUCN Global Marine and Polar Program Мінна Еппс.

На додаток до соціально-економічного впливу на людей, дезоксигеновані води виробляють парникові гази, в тому числі вуглекислий газ і метан, які в кінцевому підсумку викидаються в атмосферу. За даними Всесвітньої Метеорологічної Організації, рівень парникових газів в атмосфері досяг рекордного рівня в 2018 році.

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