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Зміна клімату: вчені попередили про нові серйозні виклики

STYLERНовини науки    05.12.2019 - 07:31
Зміна клімату: вчені попередили про нові серйозні виклики
Глобальне потепління призведе до збільшення пологів раніше терміну (Фото: колаж РБК-Україна)

Аномальна спека змусять жінок народжувати раніше терміну

Глобальне потепління та зміна клімату призведе до прискорення народжуваності й стимулюватиме передчасні пологи, з негативним впливом на стан здоров'я дітей та їх когнітивні функції. Про це йдеться в дослідженні американських і британських науковців, опублікованому в журналі Springer Nature, передає видання Science Alert.

Алан Баррека з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та Джессамін Шаллер з Кембриджу використовували дані про народжуваність і температуру в США в період між 1969 і 1988 роками, щоб з'ясувати, скільки недоношених дітей народжується в аномально спекотний період.

Зміна клімату: вчені попередили про нові серйозні виклики

Глобальне потепління призведе до збільшення пологів раніше терміну (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Проаналізувавши в цілому інформацію про 56 мільйони пологів вони дійшли висновку, що внаслідок температурних аномалій народжувалося 25 тисяч недоношених дітей на рік. Вплив тепла призвів до загальної втрати понад 150 тисяч гестаційних днів на рік.

Йдеться про зниження терміну вагітності на кілька днів.

"Наявні дані свідчать про те, що тепловий вплив збільшує ризик пологів для вагітних. Прискорення пологів призводить до більш короткого терміну вагітності, що пов'язано з подальшими наслідками для здоров'я та когнітивних функцій", - йдеться в матеріалі.

Зміна клімату: вчені попередили про нові серйозні виклики

Аномальна спека впливає на збільшення народжуваності недоношених дітей (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Зазначається, що зі зміною клімату прогноз буде постійно тільки погіршуватися.

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