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До кінця 21 століття це призведе до підвищення рівня Світового океану на 7 см

Танення льоду Гренландії збільшилося в сім разів в період з 1992 по 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал Nature.

Відповідні дані були представлені міжнародною групою полярних дослідників. За цей період льодовики Гренландії втратили 3,8 трильйона тонн льоду. Дослідники стверджують, що до кінця 21 століття це призведе до підвищення рівня Світового океану на 7 сантиметрів.

При цьому, що стало причиною танення льодовиків в дослідженні не йдеться. Однак це може бути пов'язане з глобальним потеплінням, згідно з яким середня температура в регіоні зросла на 0,75 градусів.

Вчені відзначають, що з кожним сантиметром зростання рівня Світового океану з'являється загроза затоплення для шести мільйонів чоловік.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в ООН оголосили надзвичайну кліматичну ситуацію. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про стрімке танення льоду в Гренландії.

Також повідомлялося, що вчені з Національного управління океанографії і вивчення атмосфери США заявили, що минулий липень виявився найспекотнішим місяцем за 140-річну історію досліджень.