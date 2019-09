Кліматичні удари випереджають прогнози: вчені б'ють на сполох

В ООН обговорять серйозні виклики та ризики через глобальне потепління

Глобальне потепління і прискорення кліматичних впливів від танення льодовикових покривів призвело до підйому рівня моря і екстремальних погодних умов. Також підвищилася середня температура у світі на 1,1 С порівняно з доіндустріальним періодом (1850-1900 року) і на 0,2 С тепліше, ніж у 2011-2015 роках.

Про це йдеться у звіті United in Science, складеному Всесвітньою Метеорологічною Організацією ООН із докладною інформацією про стан клімату і зазначенням тенденції по викидам і концентрації в атмосфері основних парникових газів.

Документ буде представлено на Саміті ООН зі зміни клімату. У звіті наголошується на очевидному і зростаючому розриві між узгодженими цілями по боротьбі з глобальним потеплінням та реальністю.

Науковці відзначають необхідність фундаментальних соціально-економічних перетворень і заходів щодо скорочення викидів вуглецю в ключових секторах (землекористування та енергетика) для запобігання небезпечного глобального потепління з потенційно незворотними наслідками.

Оцінка провідних світових експертів з клімату і наукових організацій дана не тільки перед самітом ООН, але і на тлі масових акцій у всьому світі щодо "кліматичного удару". Тоді генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про "кліматичну надзвичайну ситуацію". Також він закликав світових лідерів "не приїжджати на Саміт із красивими промовами... приїжджайте з конкретними планами".

