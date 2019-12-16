Пострадают сотни миллионов: ученые предсказали гигантские мертвые зоны на Земле

Глобальное потепление (Иллюстративное фото: sciencedirect.com)

Изменение климата несет человечеству новые серьезные угрозы

Глобальное потепление приведет к возникновению на нашей планете обширных непригодных для жизни территорий - так называемых зон смерти. Ученые в новом исследовании отмечают, что мировые океаны изо всех сил пытаются дышать, истощая кислород с беспрецедентной скоростью. Об этом говорится в докладе Международного союза охраны природы, представленном на климатическом саммите в Мадриде, передает CBS News.

Отмечается, что уровень O2 в океане снизился примерно на 2% с 1950-х годов, а объем воды, полностью обедненной кислородом, увеличился в четыре раза с 1960-х годов.

Шестьдесят лет назад только 45 морских участков страдали от низкого уровня кислорода, а в 2011-м это число взлетело до 700. Как выяснилось, около 50% потери кислорода в верхней части океана является результатом повышения температуры.

Ученые предупреждают в новом исследовании, что изменение климата очень серьезно усугубляет проблему.

Исполняющий обязанности генерального директора МСОП доктор Гретель Агилар подчеркивает, что в этом отчете масштабы ущерба, наносимого изменением климата океану, становятся совершенно очевидными.

Ученые предсказали возникновение мертвых зон в мировом океане (Фото: cbsnews.com)

Сочетание изменения климата и увеличения расхода питательных веществ приведет к снижению уровня кислорода в океане в среднем на 3% -4% к 2100 году, если ничего не делать, предсказывают ученые.

"Возможно, это окончательный сигнал к пробуждению от неконтролируемого эксперимента, который человечество выпускает в мировой океан, поскольку выбросы углерода продолжают увеличиваться", - заявил старший советник по морской науке и сохранению в Глобальной морской и полярной программе МСОП Дэн Лаффоли.

Исследователи назвали две основные причины дезоксигенации: потепление океана от сжигания ископаемого топлива и чрезмерный рост водорослей (эвтрофикация).

Дезоксигенация океана имеет широкий спектр последствий для морского биоразнообразия и повседневного функционирования океанских экосистем.

"Хотя мы знаем о мертвых зонах в океане в течение многих десятилетий, в настоящее время ожидается, что потепление океана еще больше усилит дезоксигенацию на больших участках океана", - сказала министр окружающей среды и энергетики и заместитель премьер-министра Швеции Изабелла Левин.

Снижение уровня кислорода в океане может вызвать стресс у морских организмов, лишив их необходимого запаса кислорода. По словам исследователей, дезоксигенация угрожает крупным видам, включая тунца, марлина, рыбу-меч и акул. Крупные морские животные плавают ближе к поверхности, где кислород более доступен, но это делает их подверженными чрезмерному вылову рыбы. Отмечается, токже, что могут пострадать сотни миллионов людей, которые зависят от рыбного промысла.

Ученые предсказали возникновение мертвых зон в мировом океане (Фото: cbsnews.com)

"Если у нас не хватит кислорода, это будет означать потерю среды обитания и утрату биоразнообразия, а также увеличение количества медуз. Это также изменит энергию и биохимический цикл в океанах, и мы не знаем, что эти биологические и химические сдвиги в океанах действительно могут сделать", - говорит директор IUCN Global Marine and Polar Program Минна Эппс.

В дополнение к социально-экономическому воздействию на людей, дезоксигенированные воды производят парниковые газы, в том числе углекислый газ и метан, которые в конечном итоге выбрасываются в атмосферу. По данным Всемирной Метеорологической Организации, уровень парниковых газов в атмосфере достиг рекордного уровня в 2018 году.