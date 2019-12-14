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Кліматичний саміт у Мадриді завершується скандалом

Новини » Суспільство     14.12.2019 - 18:05
Кліматичний саміт у Мадриді завершується скандалом
Ілюстративне фото (doc-research.org)

Найбільші економіки не погодили скорочення викидів

Кліматичний саміт ООН у Мадриді завершується скандалом, оскільки головні світові економіки опираються зобов'язанням, закріпленим у Паризькій угоді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Повідомляється, що після двотижневого саміту багато делегатів заявили про те, що головуюча на переговорах Чилі підготувала підсумковий текст, який ризикує звернути Паризьку угоду 2015 року проти вирішення проблем глобального потепління.

Кліматичний саміт мав завершитися в п'ятницю, проте затягнувся через суперечки з приводу реалізації Паризької угоди, яка досі не змогла зупинити ріст викидів вуглецю. Також учасники переговорів висловили обурення небажанням великих забруднювачів продемонструвати готовність до скорочення викидів.

Також повідомляється, що якщо великі економіки, такі як Китай, Індія, Японія, Бразилія, Австралія та інші, не зможуть домовитися, то практично зникнуть надії на запобігання катастрофічного підвищення температури.

Учасники саміту заявили, що підготовлений Чилі проект підсумкової заяви, був одним з найгірших, які вони бачили на переговорах з клімату.

"Підхід Чилі до цього тексту показує, що вони слухають забруднювачів, а не людей", - зазначила виконавчий директор Greenpeace International Дженніфер Морган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія планує досягти кліматичної нейтральності ЄС до 2050 року.

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