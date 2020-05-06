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Зеленський доручив головам ОДА погасити заборгованість перед лікарями

Новини » Суспільство     06.05.2020 - 19:30
Зеленський доручив головам ОДА погасити заборгованість перед лікарями
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Заборгованість повинна бути погашена в найближчі дні

Президент України Володимир Зеленський доручив головам обласних державних адміністрацій погасити заборгованості перед лікарями. Про це президент повідомив у відеозверненні, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив президент, заборгованість по зарплаті повинна бути погашена в найближчі дні.

"Всім головам ОДА я доручаю в найближчі дні повністю погасити заборгованість перед лікарями. На наступному тижні ми отримаємо повну інформацію по кожній лікарні, і кожному медичному працівникові, щодо отримання ними заробітної плати та надбавок", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в середині квітня Зеленський заявив, що заробітні плати повинні почати погашати до кінця місяця. Погашатися зарплати будуть за рахунок субвенцій, закладений у новому бюджеті. Також він зазначав, що в бюджет закладено і додаткове фінансування для медиків, які борються з коронавірусом.

Раніше Верховна рада підтримала доопрацьований законопроект №3279-д про зміни до бюджету-2020, в якому передбачені додаткові виплати медичним працівникам і скорочення виплат чиновникам.

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