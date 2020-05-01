Українські медики "швидкої" вийшли на протест під звук сирен і записали відеозвернення

В Івано-Франківську медики вийшли на протест (Фото: скріншот)

В Івано-Франківську медики вимагають обіцяну надбавку 300% та гідну зарплату

В Івано-Франківську медики провели попереджувальну акцію протесту під стінами лікарні після того, як не отримали надбавку до зарплати 300% за роботу з пацієнтами з коронавірусом. У ній взяли участь працівники екстреної медичної допомоги.

Працівники бригад "швидких" записали 1 травня відеозвернення, в якому озвучили свої претензії. Ролик опублікований на YouTube.

"Просимо забезпечити гідною заробітною платою, виплатити надбавку за відпрацьований період під час карантину 300% всім виїзним бригадам і молодшому медичному персоналу екстреної медичної допомоги", - заявила одна з медиків.

Також лікарка зазначила, що жодних виплат до цього часу вони не отримали.

Під час акції медики на кілька хвилин увімкнули сирени на автомобілях "швидкої".

За словами голови профспілкового комітету Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Богдана Венника, щодня на лінію виїжджає 14-15 бригад, які обслуговують місто і найближчі села. Про це передає місцеве видання "Галка".

"Тобто 75-80 працівників обслуговує близько 260 тисяч населення. Я не рахую обслуговуючий персонал (санітарки, слюсарі тощо)", - зазначив він.

Венник розповів, що середня зарплата у водія "швидкої" становить близько 4 тисяч гривень, молодий лікар (після закінчення медуніверситету) отримує приблизно 5 тисяч, разом із податками.

Пізніше з'явилася інформація, що обіцяні кошти медикам місцева влада виплатить після травневих вихідних.

Відео: В Івано-Франківську медики "швидкої допомоги" провели акцію протесту

Раніше ми писали про те, що 30 квітня у Києві лікарі однієї з лікарень влаштували страйк після того, як не дочекалися обіцяної надбавки 300% за роботу з хворими коронавірусом пацієнтами. У підсумку в КМДА заявили, що після вихідних в медустанову приїдуть чиновники для того, щоб вести діалог з медиками.