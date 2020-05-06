У Києві на акцію протесту вийшли працівники "швидкої"

Фото: акція протесту (скрін відео)

Медики протестують через зниження зарплат

У Києві на акцію протесту вийшли співробітники Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами лікаря Віталія Черкашина, медпрацівники протестують через зниження їхніх заробітних плат. Він пояснив, що отримувані лікарями раніше доплати були врізані, зараз медики отримують на 40-50% менше.

"Наш протест виражається не в тому, щоб протестувати проти нашої роботи та проти того, що ми робимо. Ми просто вийшли, щоб сказати, що ми хотіли б змін. Але змін таких, які були б на краще", - сказав Черкашин.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив головам ОДА вирішити питання погашення заборгованості перед лікарями та виплати доплат. При цьому глава держави пригрозив очільникам областей звільненням у разі затримки з виплатою доплат медпрацівникам.

Також РБК-Україна писало, що 3 травня представники малого бізнесу провели акцію протесту на Майдані Незалежності у Києві. Підприємці з різних регіонів вимагали дозволити роботу малого бізнесу в умовах карантину та спростити систему оподаткування.

Крім того, 1 травня акція протесту представників малого бізнесу відбулася у Львові. Бізнесмени протестували проти карантинних обмежень, введених у зв'язку зі спалахом коронавірусу.