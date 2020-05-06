Зеленський пригрозив головам ОДА звільненням за затримку надбавок медикам

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський також не виключає позбавлення голів ОДА зарплати

Президент України Володимир Зеленський пригрозив головам Обласних державних адміністрацій звільненням, якщо не буде вирішено питання затримки виплати надбавок медичним працівникам, які борються з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

За словами Зеленського, очільники ОДА, які не вирішать проблему виплати надбавок медикам, будуть позбавлені заробітної плати, або ж звільнені.

"У тих регіонах, де не виплатять, голови ОДА будуть щонайменше позбавлені заробітної плати, а можливо і посад", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський доручив головам ОДА найближчими днями погасити заборгованість перед медичними працівниками. Глава держави зазначив, що наступного тижня отримає повну інформацію щодо погашення заборгованості та виплати надбавок.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що надбавки медичним працівникам, які задіяні в боротьбі з коронавірусом, будуть виплачені до п'ятниці. Степанов наголосив, що всі гроші були перераховані в регіони, включно з урахуванням доплат до 300%.

Як писало РБК-Україна, нещодавно Рада підтримала законопроект №3279-д про зміни до державного бюджету на 2020 рік, в якому передбачені додаткові виплати медикам.