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Поминальні дні в Україні: як помолитися за померлих і вшанувати пам'ять пращурів

STYLERЖиття    25.04.2020 - 18:45
Поминальні дні в Україні: як помолитися за померлих і вшанувати пам'ять пращурів
Поминальні дні в Україні (колаж РБК-Україна)

В поминальні дні українці моляться за душі померлих рідних і близьких

Поминальні дні в Україні в 2020 році пройдуть з урахуванням карантину через коронавірус. Церква, МОЗ і уряд рекомендують перенести традиційні походи на цвинтарі для вшанування пам'яті померлих рідних і близьких на більш пізній термін. Також священики розповіли, як в умовах обмежувальних заходів можна помолитися за душі пращурів.

Зазвичай поминальні дні (Поминальний тиждень, "Проводи", "Гробки", по-церковному "Радониця") відзначають через тиждень після Великодня, і в цьому році дати припадають на період з 26 по 28 квітня. Зараз на карантині збори на кладовищах вважаються порушенням і за це загрожує штраф у 17 тисяч гривень.

Таким чином у більшості регіонів вшанувати пам'ять пращурів і померлих близьких можна буде 6 червня - на Троїцьку поминальну суботу.

В нинішні поминальні дні священики радять вдома прочитати такі молитви:

Цю коротку молитву потрібно читати якомога частіше. Краще це робити перед образами та запалити свічку.

Упокой, Господи, душі рабів Твоїх (імена),

прости їм усі гріхи їх, вільні і невільні,

даруй їм Царство Твоє Небесне і сотвори їм вічную пам’ять.

Ще одна молитва в поминальні дні за душі померлих:

Пом’яни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів Твоїх (імена)

і, як Благий і Чоловіколюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні й невільні,

визволи їх від вічної муки і вогню геєнського і даруй їм причастя й насолоду вічних Твоїх благ, що Ти приготував для тих, хто любить Тебе.

Бо вони хоч і згрішили, але не відступили від Тебе, а несумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа вірували, у Тройці славимого Бога і Тройцю в Єдиниці православно до останнього подиху свого сповідували.

Тому милостивим будь до них, і віру в Тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як Щедрий, упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила.

Бо Ти один без усякого гріха, і правда Твоя – правда вічна; і Ти один Бог милости і щедрот, і чоловіколюбства, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Раніше ми публікували календар поминальних днів у 2020 році та розповідали, коли потрібно вшанувати померлих рідних.

Поминальні дні в Україні перенесли через карантин: названі дати Вихід з карантину: з'явився детальний план для України
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