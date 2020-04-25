Поминальные дни в Украине: как помолиться за умерших и почтить память предков

Поминальные дни в Украине (коллаж РБК-Украина)

В поминальные дни украинцы молятся за души усопших родных и близких

Поминальные дни в Украине в 2020 году пройдут с учетом карантина из-за коронавируса. Церковь, Минздрав и правительство рекомендуют перенести традиционные походы на кладбище для почтения памяти усопших родных и близких на более поздний срок. Также священники рассказали, как в условиях ограничительных мер можно помолиться за души предков.

Обычно поминальные дни (Поминальная неделя, "Проводы", "Гробки", по-церковному "Радоница") отмечают через неделю после Пасхи, и в этом году даты приходятся на период с 26 по 28 апреля. Сейчас на карантине собрания на кладбищах считаются нарушением и за это грозит штраф в 17 тысяч гривен.

Таким образом в большинстве регионов почтить память предков и умерших близких можно будет 6 июня - в Троицкую поминальную субботу.

В нынешние поминальные дни священники советуют дома прочитать такие молитвы:

Эту короткую молитву нужно читать как можно чаще. Лучше это делать перед образами и зажечь свечу.

Упокой, Господи, души рабов Твоих (имена), прости им все прегрешения их, вольные и невольные, даруй им Царствие Твое Небесное и сотвори им вечную память.

Еще одна молитва в поминальные дни за души умерших:

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде на жизнь вечную усопших рабов Твоих (имена) и, как Благой и Человеколюбец, что грехи отпускаешь и ложь уничтожаешь, ослабь, отпусти и прости вся согрешения их вольные и невольные, избавь их от вечной муки и огня геенны и даруй им причастие и наслаждение вечных Твоих благ, которые Ты приготовил для тех, кто любит Тебя. Потому что они хоть и согрешили, но не отступили от Тебя, а без сомнений в Отца и Сына и Святого Духа веровали, в Троице славимого Бога и Троицу в Единстве православно до последнего вздоха своего исповедовали. Поэтому милостивым будь к ним, и веру в Тебя вместо дел прими, и со святыми Твоими, как Щедрый, упокой, потому что нет человека, который жил и не согрешил. Ибо Ты один без всякого греха, и правда Твоя - правда вечная. Ты один Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Ранее мы публиковали календарь поминальных дней в 2020 году и рассказывали, когда нужно почтить умерших родных.