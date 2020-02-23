Календар поминальних днів у 2020 році: коли потрібно вшанувати померлих рідних

Поминальні дні в Україні у 2020 році (Колаж РБК-Україна)

У християнстві існують спеціальні поминальні дні, в які відвідують храми та кладовища

Традиції поминати померлих родичів в певні дні існують вже давно. У церковному календарі дні поминальних субот прив'язані до головного християнського свята Великодня та не має постійних дат.

Перша така субота випадає на Масляну. Цього дня згадуються всі християни, які жили на Землі та пройшли обряд хрещення.

У березні 2020 році буде три поминальних дні, які випадають на період Великого посту. Це 14, 21 і 28 березня. У церквах у ці дні будуть проводитись заупокійні Літургії, після яких християни зазвичай відвідують могили своїх рідних на кладовищах.

28 квітня – Радониця і цей день вважається святом, під час якого живі повідомляють мертвим про перемогу Ісуса Христа над смертю.

Вшановують померлих батьків також за традицією і з другого тижня після Великодня. Християни відвідують могили рідних і приносять туди великодні частування.

6 червня – Троїцька субота, яка також називається Вселенською. У цей день поминають не тільки своїх померлих родичів, але і всіх християн, які пішли в інший світ. Цей день також називається батьківською суботою, в храмах проводять служби, а могили прикрашають квітами та зеленню.

Наступна поминальна субота – 7 листопада, на Дмитрів день, який так і називається Дмитрівська поминальна субота.