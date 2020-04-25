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Поминальні дні на карантині: Епіфаній зворушливо звернувся до українців

STYLERКоронавірус    25.04.2020 - 09:05
Поминальні дні на карантині: Епіфаній зворушливо звернувся до українців
Поминальні дні на карантині - Епіфаній виступив з промовою (фото: РБК-Україна)

Епіфаній запевняє, що добрі справи можна робити навіть сидячи вдома

Карантин в Україні обмежує українців у діях. Хоча митрополит Епіфаній так не вважає. Він стверджує, що добрі справи можна робити навіть сидячи вдома. Відповідне відеозвернення опубліковано на YouTube.

"Ми з вами за останні місяці пройшли непростий шлях. Це стало ще одним нагадуванням про глибоку суть цих слів. Адже сам Христос добровільно пройшов непростий, але рятівний шлях заради кожного з нас", - сказав митрополит

За словами Єпіфанія, початок для кожного з нас - це усвідомлення своєї індивідуальності, усвідомлення того, ким були наші предки і ким є ми. У ці дні митрополит радить згадати тих близьких, яких вже немає поруч.

"Наші живі почуття по відношенню до близьких свідчать, що вони живі у Бога. А найкраща турбота про них і прояв нашої любові - це пам'ять та молитва, де б вона не була здійснена, - прокоментував він.

Епіфаній закликає витратити час, який відведено на карантин, з користю. Наприклад, вивчити історію України, дізнатися більше про наш народ. Адже якщо ми зможемо відокремити те, чим треба пишатися від того, що потрібно розвивати, то зможемо вибудувати правильне майбутнє.

Поминальні дні на карантині - Епіфаній виступив з промовою

Нагадаємо, що Супрун розповіла про підготовку до виходу з карантину.

Ми писали, Комаровський розповів, коли скасують карантин в Україні.

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