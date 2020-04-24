Поминальні дні: чи можна ходити на кладовище, і що за це буде

Поминальні дні в Україні (фото: Уніан)

Поминальні дні в Україні у 2020 році співпали з карантином через коронавірус

Поминальні дні в Україні традиційно відзначаються за тиждень після Великодня, але в різних населених пунктах свої дні для походів на кладовище до покійних рідних і близьких. Однак цьогоріч МОЗ, місцеві адміністрації, а також ПЦУ рекомендують перенести цей день на більш пізню дату через карантин. В яких містах заборонено відвідувати кладовища, і чи будуть за це штрафувати - у матеріалі Styler.

Радониця (по церковному), Гробки, або Проводи (в народі), проходить з неділі по вівторок. У 2020 році це з 26 по 28 квітня. У церкві Радониця - це вівторок через тиждень після Великодня, але багато українці ходять на кладовище в неділю, коли вихідний і не треба брати відгули.

Що кажуть у поліції й Кабміні про відвідування кладовищ

В постанові уряду після посилення карантину з 6 квітня не була прописана конкретна заборона відвідування кладовищ. Але варто дотримуватися правил, що стосуються виходу на вулицю (не більше двох осіб, не враховуючи дітей, всі в масках).

Пізніше глава Нацполіції Ігор Клименко сказав, що якщо хтось захоче піти на цвинтар, людей вони не втримають. Клименко попросив українців йти не всією сім'єю, а по дві людини. А місцева влада, за його словами, повинна проконтролювати, щоб на кладовищах не збиралися групами і не накривали столи.

Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко вже після Великодня попросив місцеву владу закрити цвинтарі на період поминальних днів. Заява міністерства була оформлено документально, але вона знову таки рекомендаційна.

Таким чином, прямої заборони на відвідування кладовищ немає, всі постанови і заяви мають рекомендаційний характер.

В яких містах місцева влада закрила кладовища для відвідувань

Місцева влада деяких міст прислухалася і вже закрили кладовища для відвідувань у таких містах: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Суми, Мукачево, Кривий Ріг, Житомир, Вінниця, Рівне, підконтрольна частина Донецької області. А ось в Одесі і Херсоні на кладовища під час проводів обмежать в'їзд і заборонять застілля.

Мер столиці Віталій Кличко заявив про перенесення батьківської суботи у Києві на 6 червня.

Що говорить церква про Радоницю

У ПЦУ вже перенесли Радоницю на 6 червня - наступну батьківську суботу, що відзначається за день до Трійці. Таким чином у храмах Православної церкви України відповідні богослужіння проводиться 28 квітня не будуть.

"Церква встановила, що релігійні традиції, які у нас є щодо відвідування кладовищ через тиждень після Пасхи, переносяться на 6 червня, на троїцьку поминальну суботу", - сказав спікер ПЦУ Євстратій Зоря.

Думка українців про поминальні дні цього року

За результатами одного соціологічного опитування, в цьому році 38% українців мають намір поминати рідних вдома, приблизно стільки ж (36%) перенесуть відвідування кладовищ на час після карантину, ще 8% взагалі відмовляться від поминок в цьому році. А ось кожен десятий (10%) житель України за 10 днів до поминального тижня не визначився з тим, що він буде робити найближчими днями.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, коли українцям дозволять зняти маски і послаблять карантинні обмеження.