Провідна неділя 2020: усі заборони на кладовищах

Провідна неділя 2020 (колаж РБК-Україна)

Провідна неділя в Україні починається з другого тижня після Великодня і потрапляють на період карантину

Провідна неділя в Україні традиційно починається на дев'ятий день після Великодня, який в 2020 році православні відзначають 19 квітня, а віруючі католицького віросповідання - 12 квітня. Карантин вже вніс свої поправки в плани українців вшанувати на кладовищах пам'ять покійних родичів.

Справа в тому, що поминальний тиждень припадає на період введених обмежувальних заходів через коронавірус. Хоча офіційно дату закінчення каратнина - 24 квітня - ще не змінили, уряд планує перенести її на початок травня. Таким чином збори на кладовищах вважатимуться порушенням, якщо карантинні заходи будуть діяти.

Нагадаємо, що на порушників складають адмінпротокол і виписують штрафи 17 тисяч гривень.

У Києві вже заявили про плани перенесення поминальних днів на час, коли карантинні обмеження ослабнуть. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що це питання погодили на зустрічі з представниками церков, враховуючи ситуацію з COVID-19.

Традиції та заборони на поминальних днях

За звичаєм, з другого тижня після Великодня - Поминальний тиждень, "Проводи", "Гробки", по-церковному "Радониця" - українці провідують могили рідних і приносять туди великодні частування, солодощі та квіти.

Священики закликають людей не залишати там штучні квіти - по-перше, це небезпечно для екології, а по-друге, пластикові квіти мертві, а свято Воскресіння Христа є символом життя.

У церкви нагадують, що значення Радониці має полягати в тому, що люди приходять до померлих рідних і близьких людей, щоб розділити з ними радість Світлого Христового Воскресіння.

Священики також називають гріхом і блюзнірством влаштовувати пияцтво прямо на кладовищах. Так, присутність накритих столів з їжею коло могили не забороняється, але застілля - під суворим табу. У церкві кажуть, що "розгульні" поминки тягнуться ще з дохристиянських часів, і це язичницька традиція.

Якщо ж у когось не вийшло приїхати на кладовище в поминальні дні, священики рекомендують відправитися в найближчий храм, залишити панахиду і постояти на службі. Втім, з урахуванням нинішнього карантину - українські церкви закликають зробити це просто вдома, а службу можна дивитися в онлайні.

Раніше ми писали про те, що глава УГКЦ Святослав (Шевчук) дозволив парафіянам до закінчення карантину не сповідатися і не причащатися.