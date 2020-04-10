Поминальная неделя 2020: все запреты на кладбищах

Поминальная неделя 2020 (коллаж РБК-Украина)

Поминальная неделя в Украине начинается со второй недели после Пасхи и попадают на период карантина

Поминальная неделя в Украине традиционно начинается на девятый день после Пасхи, которую в 2020 году православные отмечают 19 апреля, а верующие католического вероисповедания - 12 апреля. Карантин уже внес свои правки в планы украинцев почтить на кладбищах память усопших родственников.

Дело в том, что поминальная неделя приходится на период введенных ограничительных мер из-за коронавируса. Хотя официально дату окончания каратнина - 24 апреля - еще не изменили, правительство планирует перенести ее на начало мая. Таким образом собрания на кладбищах будут считаться нарушением, если карантинные мероприятия будут действовать.

Напомним, что на нарушителей составляют админпротокол и выписывают штрафы 17 тысяч гривен.

В Киеве уже заявили о планах переноса поминальных дней на время, когда карантинные ограничения ослабнут. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что этот вопрос согласовали на встрече с представителями церквей, учитывая ситуацию с COVID-19.

Традиции и запреты на поминальных днях

По обычаю, со второй недели после Пасхи - Поминальная неделя, "Проводы", "Гробки", по-церковному "Радоница" - украинцы проведывают могилы родных и приносят туда пасхальные угощения, сладости и цветы.

Священники настоятельно призывают людей не оставлять там искусственные цветы - во-первых, это опасно для экологии, а во-вторых, пластиковые цветы мертвые, а праздник Воскресения Христа является символом жизни.

В церкви напоминают, что значение Радоницы должно заключаться в том, что люди приходят к ушедшим родным и близким людям, чтобы разделить с ними радость Светлого Христова Воскресенья.

Священники также называют грехом и кощунством устраивать пьянство прямо на кладбищах. Так, присутствие накрытых столов с едой возле могилы не запрещается, но застолья - под строгим табу. В церкви говорят, что "разгульные" поминки тянутся еще с дохристианских времен, и это языческая традиция.

Если же у кого-либо не получилось приехать на кладбище в поминальные дни, священники рекомендуют отправиться в ближайший храм, оставить панихиду и постоять на службе. Врочем, с учетом нынешнего карантина - украинские церкви настоятельно призывают сделать это просто дома, а службу можно смотреть в онлайне.

Ранее мы писали о том, что глава УГКЦ Святослав (Шевчук) позволил парафиянам до окончания карантина не исповедоваться и не причащаться.