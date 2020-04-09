Богослужіння онлайн: список церков, звідки ведуться трансляції

В українських церквах проводять богослужіння онлайн (фото: РБК-Україна)

"Відвідати" богослужіння онлайн можна не порушуючи карантину через коронавірус

З початком карантину в Україні через коронавірус церкви почали проводити богослужіння онлайн. Особливо актуальними подібні служіння є напередодні Великодніх свят - Вербної неділі, Страсної п’ятниці і, власне, самого Великодня 2020. Зважаючи на те, що багато людей цікавляться зокрема тим, як святити паску перед монітором комп’ютера чи екраном телевізора, ми склали список храмів ПЦУ, УГКЦ, УПЦ та інших, звідки ведуться трансляції.

10 церков України, які проводять богослужіння онлайн

Зазначимо, що на Великдень храми не закриватимуть, але всередині зможуть перебувати не більше 10 людей одночасно. Щоб більше українців залишились вдома, богослужіння транслюватимуть наживо по телебаченню.

Разом з тим біля храмів на час свят будуть чергувати патрулі, що стежитимуть, аби люди не збиралися у великі групи. Під час карантину масові гуляння, пікніки та інші заходи заборонені. Діятиме режим посиленого контролю за носінням масок.

Раніше ми писали, що в Православній церкві України зробили важливу заяву щодо карантину і Великодня.

Також повідомлялося, що Укрпошта почне доставляти українцям вже освячені паски.