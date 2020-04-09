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Богослужіння онлайн: список церков, звідки ведуться трансляції

STYLERЖиття    09.04.2020 - 17:59
Богослужіння онлайн: список церков, звідки ведуться трансляції
В українських церквах проводять богослужіння онлайн (фото: РБК-Україна)

"Відвідати" богослужіння онлайн можна не порушуючи карантину через коронавірус

З початком карантину в Україні через коронавірус церкви почали проводити богослужіння онлайн. Особливо актуальними подібні служіння є напередодні Великодніх свят - Вербної неділі, Страсної п’ятниці і, власне, самого Великодня 2020. Зважаючи на те, що багато людей цікавляться зокрема тим, як святити паску перед монітором комп’ютера чи екраном телевізора, ми склали список храмів ПЦУ, УГКЦ, УПЦ та інших, звідки ведуться трансляції.

10 церков України, які проводять богослужіння онлайн

  1. Свято-Михайлівський Золотоверхий кафедральний собор ПЦУ, Київ (дивитися трансляцію онлайн)
  2. Києво-Печерська Лавра УПЦ, Київ (дивитися трансляцію онлайн)
  3. Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ, Київ (дивитися трансляцію онлайн)
  4. Собор Преображення Господнього ПЦУ, Київ (дивитися трансляцію онлайн)
  5. Собор св. Юра УГКЦ, Львів (дивитися трансляцію онлайн)
  6. Катедра Внебовзяття Пресвятої Діви Марії РКЦ, Львів (дивитися трансляцію онлайн)
  7. Свято-покровський кафедральний собор ПЦУ, Львів (дивитися трансляцію онлайн)
  8. Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ, Львов (дивитися трансляцію онлайн)
  9. Парафія свв. апп. Петра і Павла РКЦ, Рівне (дивитися трансляцію онлайн)
  10. Свято-Михайлівський собор ПЦУ, Житомир (дивитися трансляцію онлайн)

Зазначимо, що на Великдень храми не закриватимуть, але всередині зможуть перебувати не більше 10 людей одночасно. Щоб більше українців залишились вдома, богослужіння транслюватимуть наживо по телебаченню.

Разом з тим біля храмів на час свят будуть чергувати патрулі, що стежитимуть, аби люди не збиралися у великі групи. Під час карантину масові гуляння, пікніки та інші заходи заборонені. Діятиме режим посиленого контролю за носінням масок.

Раніше ми писали, що в Православній церкві України зробили важливу заяву щодо карантину і Великодня.

Також повідомлялося, що Укрпошта почне доставляти українцям вже освячені паски.

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