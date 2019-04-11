Поминальні дні в Україні: священики зробили важливе попередження

Колаж РБК-Україна

Священнослужителі проти пластикових квітів на кладовищах

Священики звернулися до українців з проханням не приносити на кладовище пластикові квіти та вінки. Священнослужителі вважають, що в свята та поминальні дні українське кладовище являє собою загрозу для навколишнього середовища. Про це повідомляє інформаційне агентство АСС.

Церква наполягає, щоб люди перестали приносити на могили штучні квіти. По-перше, це небезпечно для екології. Вчені довели, що при спалюванні пластикової ритуальної атрибутики виділяється велика кількість діоксинів, які отруюють навколишнє середовище і часто призводять до онкологічних захворювань.

"Приносити такі речі на могилу - гріх, тому що П'ята Заповідь говорить нам: "Не убейй!", а цим сміттям ми вбиваємо самих себе", - зазаначили священики.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Друга причина - пластикові квіти мертві. А свято Воскресіння Христа - це символ життя, тому краще принести кілька живих квіточок або посіяти рослини на гробі.

Священики вважають, що на могилу треба йти з молитвою, щирим і чистим серцем, а не з сміттям.

Нагадаємо, що в Польщі священики спалили книги, які нібито суперечать канонам християнства". Серед літературних творів виявилися книги Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.

Раніше повідомлялося, що Православна церква України почала діяти в Словенії. 31 березня відбулася літургія у храмі святого Урха.

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