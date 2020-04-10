У Києві переносять поминальні дні: Кличко зробив заяву (відео)

У Києві поминальні дні перенесуть через коронавірус (колаж РБК-Україна)

Поминальні дні запланували перенестичерез ситуацію з коронавірусом в Києві

Карантин у Києві через коронавірус посилюють, і на цих вихідних на вулицях і в парках збільшиться кількість правоохоронців для контролю за дотриманням обмежень. За даними МОЗ, пік заражень очікується на перед Великодніми святами - приблизно 14-15 квітня.

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні під час онлайн-конференції заявив про плани перенесення Поминального тижня, який традиційно починається після Великодня (19 квітня).

Столична влада має намір перенести "гробки" на час, коли карантинні обмеження ослабнуть. Нагадаємо, що за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це може бути на початку травня.

Кличко поінформував, що плани про перенесення поминальних днів влада міста обговорила під час останньої зустрічі з представниками церков, враховуючи ситуацію з COVID-19.

"Ми підтримуємо таку позицію", - заявив мер.

Крім того, Кличко закликав киян залишатися вдома на Вербну неділю 12 квітня.

"Сьогодні головне без потрясінь і сплеску захворювань пережити Великодні свята. Це дуже важливо!" - наголосив він.

Також мер столиці розповів про 13 нових випадків зараження за останню добу в місті: це 8 жінок віком від 21 до 91 року, 14-річна дівчинка, 4 чоловіки у віці від 35 до 71 року, і серед захворілих - двоє медиків. Всього ж станом на 10 квітня в Києві загальна кількість пацієнтів з коронавірусом становить 348.

Відео: Кличко заявив про перенесення поминальних днів через карантин

Нагадаємо, що з початком карантину в Україні через коронавірус церкви почали проводити богослужіння онлайн. Styler склав список храмів ПЦУ, УГКЦ, УПЦ та інших, звідки ведуться трансляції.