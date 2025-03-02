Дмитрий Комаров разводится с красавицей-женой после 5 лет брака: дело уже в суде

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров долгое время был ярым холостяком, но в 2019 году его сердце пленила "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко. Но сейчас стало известно, что звездная пара разводится.

Что известно о разводе Комарова с Кучеренко, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Ведущий "Мира Наизнанку" снова холостяк?

Комарова и Кучеренко считали одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. Впрочем, в последнее время девушка очень редко публиковала совместные фото с избранником. Поэтому слухи об их разводе начали распространяться еще несколько месяцев назад.

И оказалось, что в январе этого года Комаров подал на развод. Уже тогда на форумах начали писать, что ведущий решил официально разорвать отношения с женой в первый день нового года.

Комаров разводится с женой (скриншот)

Впрочем, тогда эта информация не получила большой огласки, хотя пользователи действительно начали больше интересоваться личной жизнью Комарова.

Впрочем, ни Дмитрий, ни Александра слухи о разводе не комментировали. Но на сайте судебных реестров действительно можно найти дело.

Комаров подал на развод (скриншот)

Сам ведущий пока что информацию не комментирует. Впрочем, сеть уже "взорвалась" реакциями. В комментариях под сообщениями Комарова и Кучеренко появилось немало вопросов от фанов.

Пользователи просят, чтобы ведущий и его красавица-жена хотя бы как-то прокомментировали информацию. Но реакции пока нет.

Отношения Комарова - что известно

Ведущий познакомился с Кучеренко в 2016 году на конкурсе красоты. Они начали встречаться, но очень долго скрывали свои отношения. Пара тайно поженилась, а затем обвенчалась, в 2019 году.

В соцсетях Александра делилась счастливыми кадрами с мужем. Но последнее сообщение с совместными кадрами в ее Instagram датировано 2021 годом.



Кучеренко и Комаров (скриншот)

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