ua en ru
Пт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Полтавская - белая, Подольская - черная: как угадать регион по вышивке

Украина, Пятница 16 мая 2025 10:43
UA EN RU
Полтавская - белая, Подольская - черная: как угадать регион по вышивке Как отличаются вышиванки в регионах (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Региональные особенности украинских вышитых сорочек можно "читать" по цвету, орнаменту и крою.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал этнолог Владимир Щибря.

По его словам, вышивка Полтавской области преимущественно выполнялась белыми нитками, Подолье отличалось черной вышивкой, а Полесье - красной. В то же время в Карпатском регионе доминирует полихромия - сочетание многих цветов в одном изделии.

"Это прослеживается в колорите вышивки, в цветовой гамме", - говорит эксперт.

Отличается и крой рубашек: уставные и безуставные рукава, тип пришивания, длина изделия - все эти детали указывают на региональную принадлежность. Знать их - значит лучше понимать географию и историю вышивки.

Полтавская - белая, Подольская - черная: как угадать регион по вышивке

Рубашка из окрестностей Харьковской области. Фабричное хлопковое полотно, полностью ручная вышивка (фото: instagram.com/volodymyr_shchybria)

По каким канонам создавали вышитые сорочки

Исследователь рассказывает, что женские рубашки были длинными в большинстве регионов Украины. Они имели свою четкую структуру.

"Крой традиционный, который был характерный для той или иной местности. Орнаменты, которые были характерны, цветовая гамма, композиция, размещение этих орнаментов, опять в зависимости от регионов", - рассказывает Владимир.

Крой мужской и женской рубашки также отличаются. Мужские в основном были туникообразные, они иначе кроились, чем уставковые женские рубашки.

"Размещение орнаментов. Если, например, на женских рубашках акцент делали на плечевой части, то на мужских рубашках украшали воротник, манжеты и на конец рубашки", - делится исследователь.

Полтавская - белая, Подольская - черная: как угадать регион по вышивке

Стрий из Херсонской области (фото: instagram.com/volodymyr_shchybria)

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
День вышиванки Вышиванка
NEWS
Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: все подробности
Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: все подробности