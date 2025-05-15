Миф, в который верят миллионы: что действительно означают орнаменты на вышиванке

В украинской традиционной вышивке нет сакральной символики, которую можно "прочитать" как текст.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал этнолог и фольклорист Владимир Щибря.

По его словам, на конец XIX-начало XX века этнографы не фиксировали никаких трактовок или знаний о значении орнаментов.

"Различные трактовки типа плодородное поле, женское начало и т. д. - это все выдумки, которые не имеют никакого элементарного подтверждения", - отмечает специалист.

Также распространенные в сети объяснения о розах на рубашках незамужних девушек или оберегах каждом шве - это результат мифотворчества, не подтвержденного историей.

"Все древние орнаменты были геометрическими. До середины XIX века цветочков не вышивали из ниток. Затем появляется "брокаровская" вышивка, которая вытесняет геометрическую во многих районах", - объясняет этнолог.

По его мнению, людям хочется видеть в вышивке сенсацию, а не простую правду. Он подчеркивает: в XIX-XX веках вышивка была прежде всего декоративным элементом.

Разница в понятиях "вышитая рубашка" и "вышиванка"

Владимир Щибря объясняет, что существует несколько разных понятий: народная одежда, традиционная вышитая рубашка, вышиванка.

"Надо понимать, о чем мы говорим и что мы подаем. Если это древняя традиционная вышивка, там есть определенные каноны, определенные признаки. А когда говорим о вышиванке, не о рубашке вышитой, это уже современная вещь, которая может быть какой угодно, и можно вышить там что угодно", - объясняет эксперт.

Стоит добавить, что каноны создания вышиванки имели свою четкую структуру и традиции, характерные для той или иной местности. На начало XX века где-то еще теплилась эта традиция.

"А к середине XX века появляется такое явление, как вышиванка. Это подражание древней рубашки, но это имитация", - подчеркивает Владимир Щибря.