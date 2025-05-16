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Полтавська - біла, Подільська - чорна: як вгадати регіон за вишивкою

Україна, П'ятниця 16 травня 2025 10:43
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Полтавська - біла, Подільська - чорна: як вгадати регіон за вишивкою Як відрізняються вишиванки в регіонах (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Регіональні особливості українських вишитих сорочок можна "читати" за кольором, орнаментом і кроєм.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповів етнолог Володимир Щибря.

За його словами, вишивка Полтавщини переважно виконувалась білими нитками, Поділля вирізнялося чорною вишивкою, а Полісся - червоною. Водночас у Карпатському регіоні домінує поліхромія - поєднання багатьох кольорів в одному виробі.

"Це прослідковується у колориті вишивки, в кольоровій гамі", - каже експерт.

Відрізняється і крій сорочок: уставкові й безуставкові рукави, тип пришивання, довжина виробу - усі ці деталі вказують на регіональну приналежність. Знати їх - значить краще розуміти географію та історію вишивки.

Полтавська - біла, Подільська - чорна: як вгадати регіон за вишивкою

Сорочка з околиць Харківської області. Фабричне бавовняне полотно, повністю ручна вишивка (фото: instagram.com/volodymyr_shchybria)

За якими канонами створювали вишиті сорочки

Дослідник розповідає, що жіночі сорочки були довгими в більшості регіонів України. Вони мали свою чітку структуру.

"Крій традиційний, який був характерний для тієї чи іншої місцевості. Орнаменти, які були характерні, кольорова гама, композиція, розміщення цих орнаментів, знову ж таки залежно від регіонів", - розповідає Володимир.

Крій чоловічої та жіночої сорочки також відрізняються. Чоловічі здебільшого були тунікоподібні, вони інакше кроїлися, ніж уставкові жіночі сорочки.

"Розміщення орнаментів. Якщо, наприклад, на жіночих сорочках акцент робили на плечовій частині, то на чоловічих сорочках оздоблювали комір, манжети й на кінець сорочки", - ділиться дослідник.

Полтавська - біла, Подільська - чорна: як вгадати регіон за вишивкою

Стрій з Херсонської області (фото: instagram.com/volodymyr_shchybria)

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