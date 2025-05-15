"Это не просто одежда - это броня": дизайнер объяснила символизм вышиванки Владимира Зеленского

15 мая в Украине отмечают День вышиванки и День семьи. Традиционно Владимир и Елена Зеленские опубликовали совместное фото в вышитых сорочках.

РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать о вышиванках, которые президент и первая леди выбрали для фото.

"Сегодня - про очень важное: наши корни, семью. Смыслы, объединенные в этом году одной датой. В каждом узоре украинских вышиванок - сила рода, традиций, истории. Сила многих людей, благодаря которым мы все есть. Связь, которая передается между поколениями и которую должны беречь и ценить. Обязательно сохраним и передадим украинское, наше родное, следующим поколениям", - сказано в совместной публикации Зеленских.

Супруги появились на фото в стильных вышиванках: глава государства в черной, а первая леди в белой.

Вышиванка Владимира Зеленского

Дизайнер Эльвира Гасанова раскрыла смысл вышиванки главы государства.

"Президент Украины в вышиванке Damirli", - отметила она в публикации на своей странице.



Эльвира Гасанова о вышиванке Зеленского (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

В центре - геометрический орнамент из красных ягод, стилизованных в форме ветви калины.

"Калина - символ крови, пролившейся за Украину, символ несокрушимости, национальной идентичности и вечного возрождения", - подчеркнула дизайнер.



Как выглядит вышиванка Зеленского (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Белый контур вокруг ягод - как защита и свет, оберегающий корни. По словам дизайнера, его форма напоминает структуру пчелиных сот - символ силы общины, порядка и выносливости, единства.

"Черный цвет - не о трауре. Он о достоинстве в сложные времена, о концентрации воли, о тишине перед решительным шагом", - подчеркнула она.

"Эта вышиванка - не просто одежда. Это броня из ткани. Она о том, кто не кричит, но держит", - подытожила Гасанова.



Эльвира Гасанова рассказала про вышиванку Зеленского (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Вышиванка Елены Зеленской

Первая леди выбрала вышиванку украинского бренда Etnodim с полтавской вышивкой. Стоимость такой вышиванки - около 10 тысяч гривен.

"На выбранном фрагменте мы видим распространенный орнамент: сетка из ромбов, в каждый из которых вписано деревце. Мотив цветка, который увенчивает деревце, перекликается с мотивом звезды, вышитой над грудью, что создает совершенную и целостную композицию", - сказано на сайте бренда.



Вышиванка, как у Елены Зеленской (фото: etnodim.ua)

Напомним, День вышиванки возник в 2006 году в Черновицком национальном университете по инициативе студентки Леси Воронюк. Она предложила однокурсникам однажды одеть вышиванки, и впоследствии эта идея переросла во всеукраинский, а затем и мировой праздник благодаря поддержке диаспоры в 2010 году.

Отмечают День вышиванки каждый год в третий четверг мая. Организаторы сознательно выбрали будний день, чтобы подчеркнуть: вышиванка - часть повседневной жизни украинцев.