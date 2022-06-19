Польща підтримала Україну і виступила проти перенесення Євробачення 2023

У Польщі виступили проти рішення організаторів Євробачення 2023 перенести проведення конкурсу в іншу країну і забрати це право в України. Міністерство культури та національної спадщини, а також керівництво Національного каналу TVP опублікували спільну заяву і звернення до ЕМС.

Про це йдеться на сайті телеканалу TVP.

Як йдеться у спільній заяві культурних діячів Польщі, суспільний мовник має право організувати конкурс. Вони виступили на підтримку України та висловили жаль з приводу рішення відібрати право на організацію Євробачення 2023.

"Міністр культури та національної спадщини Республіки Польща і правління Польського телебачення висловлюють жаль, що Європейський мовний союз самовільно відібрав в українського суспільного мовника право на організацію пісенного конкурсу Євробачення у 2023 році та почав переговори щодо організації цього заходу з британським BBC", - сказано в заяві.

Також у Польщі підтримують бажання України провести переговори з організаторами Євробачення.

"Ми запевняємо вас у нашій постійній підтримці українського суспільного мовника в пошуку такої організаційної моделі для конкурсу Євробачення-2023 в наступному році, яка буде враховувати, як найбільшу частку українських творців і продюсерів, а також аудиторію з цієї країни", - йдеться в заяві.

Спільне звернення підписали віцепрем'єр-міністр культури та національної спадщини Польщі Петро Глинський, голова і член правління TVP Яцек Курський і Матеуш Матишкович.

Що відомо про проведення Євробачення 2023

За традицією і згідно з правилами конкурсу, наступний музичний конкурс Євробачення проводиться тією країною, яка перемогла. У 2022 році переможцями стали музиканти з України Kalush Orchestra.

Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк висловив сподівання, що Євробачення 2023 пройде "в єдиній, відновленій і мирній Україні".

За словами заступника керівника офісу Президента України Кирила Тимошенко, Україна почала готуватися до проведення Євробачення. Серед ймовірних варіантів проведення Євробачення 2023 були Київ і Львів.

Однак 17 червня стало відомо, що організатори конкурсу звернулися до Великобританії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце. На їхню думку, Україна не зможе прийняти Євробачення у 2023 році з міркувань безпеки.