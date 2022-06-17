Євробачення 2023 відбудеться не в Україні: організатори зробили заяву

Євробачення 2023 пройде не в Україні. Його проведуть у Великій Британії. І це не зважаючи на перемогу Kalush Orchestra в конкурсі.

Таке рішення прийняв Європейський мовний союз (EBU), про що стало відомо 17 червня.

Де пройде Євробачення 2023

Організатори конкурсу звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.

"EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю і прихильність вивченню всіх сценаріїв протягом декількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra 14 травня в Турині і поділитися своїм сумом і розчаруванням з приводу того, що конкурс в наступному році не може бути проведений в Україні...", - сказано в повідомленні Європейського мовного союзу.

Тепер EBU почне переговори з британським BBC (саме Велика Британія посіла друге місце в цьому році - ред.) "про потенційне проведення конкурсу пісні Євробачення 2023 року в Сполученому Королівстві".

Зазначимо, що англійський співак Сем Райдер із піснею Space Man набрав 466 балів і пропустив перед собою саме український колектив.

Україна готувалася до Євробачення 2023

Зауважимо, що цього тижня заступник керівника офісу Президента України Кирило Тимошенко заявляв, що Україна почала готуватися до проведення Євробачення у себе вдома.

"Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ України з самого початку інтегровані в роботу над підготовкою до Євробачення 2023", - говорив Тимошенко.

Раніше фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк висловлював надію, що Євробачення 2023 пройде "в єдиній, відновленій і мирній Україні".

Більше того, в інтерв'ю "Суспільному" музикант проговорився, що мріє, аби конкурс відбувся в його рідному Калуші - невеликому місті Івано-Франківської області.

Мер Калуша, до слова, навіть підтвердив, що готовий провести тут Євробачення, а місцеві жителі хотіли "радо прийняти іноземних гостей".

Також серед ймовірних варіантів проведення Євробачення 2023 в Україні були Київ та Львів. У цих містах є вся необхідна інфраструктура для проведення такого масштабного музичного дійства. А у Місто Лева легко добиратися туристам з різних куточків Європи...

Додамо, що згідно з правилами конкурсу, держава-переможець може передати право проведення Євробачення іншій країні.

Зважаючи на дружні стосунки України та Великої Британії, це рішення виглядає логічним.