ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша поддержала Украину и выступила против переноса Евровидения 2023

Новина українською →
Воскресенье 19 июня 2022 15:23
Польша поддержала Украину и выступила против переноса Евровидения 2023 Польша выступила против переноса Евровидение 2023 в другую страну (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Польше выступили против решения организаторов Евровидение 2023 перенести проведение конкурса в другую страну и забрать это право у Украины. Министерство культуры и национального наследия, а также руководство национального канала TVP опубликовали совместное заявление и обращение к ЕМС.

Об этом говорится на сайте телеканала TVP.

Как говорится в совместном заявлении культурных деятелей Польши, общественный вещатель имеет право организовать конкурс. Они выступили в поддержку Украины и выразили сожаление по поводу решения отобрать право на организацию Евровидения 2023.

"Министр культуры и национального наследия Республики Польша и правление Польского телевидения выражают сожаление, что Европейский языковой союз самовольно отобрал у украинского общественного вещателя право на организацию песенного конкурса Евровидение в 2023 году и начал переговоры по организации этого мероприятия с британским BBC", - сказано в заявлении.

Также в Польше поддерживают желание Украины провести переговоры с организаторами Евровидение.

"Мы заверяем вас в нашей постоянной поддержке украинского общественного вещателя в поиске такой организационной модели для конкурса Евровидения-2023 в следующем году, которая будет учитывать, как наибольшую долю украинских создателей и продюсеров, а также аудиторию из этой страны", - говорится в заявлении.

Совместное обращение подписали вице-премьер-министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, председатель и член правления TVP Яцек Курский и Матеуш Матышкович.

Что известно о проведении Евровидения 2023

По традиции и согласно правилам конкурса, следующий музыкальный конкурс Евровидение проводится той страной, которая победила. В 2022 году победителями стали музыканты из Украины Kalush Orchestra.

Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк выразил надежду, что Евровидение 2023 пройдет "в единой, восстановленной и мирной Украине".

По словам заместителя руководителя офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко, Украина начала готовиться к проведению Евровидение. Среди вероятных вариантов проведения Евровидения 2023 были Киев и Львов.

Однако 17 июня стало известно, что организаторы конкурса обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место. По их мнению, Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году по соображениям безопасности.

Напомним, ранее, о том, что Евровидение 2023 должен состояться в Украине заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

А в Украине сообщила, что будут требовать Европейский вещательный союз изменить решение о Евровидении 2023.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее