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В Україні почалася підготовка до Євробачення 2023: що відомо

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Понеділок 13 червня 2022 15:48
В Україні почалася підготовка до Євробачення 2023: що відомо Євробачення 2023 пройде в Україні (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Україна вже починає підготовку до проведення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023.

Про це повідомив заступник керівника офісу Президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що головне питання для нас і Європейського мовного союзу - безпека.

"Міністерство оборони і міністерство внутрішніх справ України з самого початку інтегровані в роботу над підготовкою до Євробачення 2023", - зазначив Тимошенко.

Він додав, що Україна показує світу свою відкритість, гостинність і вміння реалізовувати масштабні проекти.

Вже є варіанти локацій для проведення конкурсу, проте вони поки що тримаються в секреті.

"Для того, щоб забезпечити зручну логістику, а головне безпеку, розглядаємо різні локації. Які саме, поки не можемо анонсувати", - повідомив політик.

Тимошенко також подякував європейським партнерам за "шалену підтримку".

"Зараз ми боронимо не тільки свою землю, а й весь цивілізований та демократичний світ. Дякуємо ЗСУ за можливість планувати майбутнє!" - підсумував він.

Відзначимо, що Євробачення вже двічі проводили в Києві - в 2005 і 2017 роках.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra здобув перемогу у фіналі Євробачення 2022, який пройшов в італійському Турині. Згідно з правилами, наступного року Євробачення має відбутися в Україні. Також держава-переможець може передати право проведення іншій країні.

Раніше ми розповідали про те, які є ще варіанти в Україні для проведення Євробачення 2023, крім Києва.

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