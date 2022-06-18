Борис Джонсон: Україна може і повинна проводити Євробачення 2023

Україна може і повинна прийняти конкурс пісні Євробачення 2023, заявив у суботу прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після того, як організатори оголосили, що ведуть переговори про проведення конкурсу у Великобританії через війну.

Хоча багаторічна традиція диктує, що переможець конкурсу буде приймати його в наступному році, організатори заявили, що гарантії безпеки, необхідні для проведення конкурсу в Україні, означають, що переговори будуть проведені з Великобританією, яка посіла друге місце. Про це пише The Guardian.

"Звичайно, я б хотів, щоб це було в цій країні, але факт в тому, що вони виграли, і вони заслуговують цього, і я вірю, що вони можуть це зробити, і я вважаю, що вони повинні це отримати", - сказав Джонсон журналістам по поверненню до Великобританії після візиту до Києва.

Він додав, що конкурс можна провести в будь-якому безпечному місті України.



"Я вважаю, що Київ або будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для його розміщення. До нього ще рік, все буде добре до того часу, коли пройде пісенний конкурс Євробачення, і я сподіваюся, що українці це зрозуміють", - зазначив британський прем'єр.



Заява організатора Європейської мовної спілки в п'ятницю про те, що він веде переговори з британською телекомпанією BBC про проведення наступного конкурсу, була зустрінута розчаруванням в Києві, який зажадав подальших переговорів.

Де пройде Євробачення 2023: суть скандалу

За традицією і згідно правил конкурсу, наступний музичний конкурс Євробачення проводиться в тій країні, яка виграла попередній. У 2022 році переможцями стали музиканти з України Kalush Orchestra.

Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк висловлював надію, що Євробачення 2023 пройде "в єдиній, відновленій і мирній Україні".

За словами заступника керівника офісу Президента України Кирила Тимошенко, Україна почала готуватися до проведення Євробачення у себе вдома. Серед ймовірних варіантів проведення Євробачення 2023 були Київ і Львів.

Однак 17 червня стало відомо, що організатори конкурсу звернулися до Великобританії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце. На їхню думку, Україна не зможе прийняти Євробачення в 2023 році з міркувань безпеки.

Реакція України

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна вимагатиме перегляду рішення Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення Євробачення 2023 на нашій території та перенесення конкурсу до Великої Британії. Він повідомив, що Україну поставили перед фактом, і ніяких переговорів не було, тому таке рішення ми не готові приймати.

Зараз, за його словами, всі умови і гарантії "за нормами безпеки" надані, як і ймовірні місця для проведення конкурсу.