Похолодання і грозові дощі: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні 5 липня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в останній робочий день тижня принесе прохолоду і опади

Погода в Україні в п'ятницю, 5 липня, продовжить тенденцію липневої прохолоди, крім того у деяких областях очікуються дощі й грози. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

До слова, раніше синоптик дала прогноз погоди на тиждень, а також розповіла, які області найближчим часом буде заливати дощами.

Так, сьогодні протягом дня на більшій території країни очікується помірний температурний режим - від +21 до +26 градусів.

Навіть на Півдні країни буде не надто спекотно - від +25 до +29, проте подекуди повітря прогріється до +30 градусів.

Погода в Україні 5 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Дощі та грози в останній робочий день тижня ймовірні на Заході, Півночі, а також в Одеській та Вінницькій областях. На решті територій буде сухо.

У Києві 5 липня також пройдуть локальні дощі з грозами. Температурні покажчики вдень +24... +25 градусів.

"Найближчим часом в Україні сильної спеки не буде", - пише Наталка Діденко.

Погода в Україні 5 липня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

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