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Знесло дах школи: страшна піщана буря наробила лиха під Рівним (фото)

STYLERПодії    02.07.2019 - 16:43
Знесло дах школи: страшна піщана буря наробила лиха під Рівним (фото)
Ураган під Рівним зніс дах школи (колаж: РБК-Україна)

Ураган з потужним вітром без дощу знеструмив більше півсотні сіл і міст

Потужний ураган, що в ніч з 1-го на 2-ге липня пронісся Західною Україною, наробив багато біди в регіоні. Так, буревієм знесло дах школи в селі Милячі, Рівненської області. Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА.

Від негоди особливо постраждало два райони Рівненщини - Дубровицький та Зарічненський. Без електропостачання лишився 51 населений пункт.

Зазначається, що мешканці Полісся шоковані таким явищем. Областю пронісся не звичайний ураган зі зливою, а справжня піщана буря.

 

Ураган під Рівним зніс дах школи (фото: facebook.com/RivneODA)

"Жителі Зарічного такого ще в своєму житті не бачили, як на селище, з хмарою, насунула піщана буря", - пише місцеве видання "Полісся".

Знесло дах школи: страшна піщана буря наробила лиха під Рівним (фото)

Ураган в Рівненській області (фото: facebook.com/ZarichnePolissya)

У мережі публікують наслідки негоди - поламані й викорчувані дерева на цілих ділянках лісу, потрощені дахи будинків.

 

Ураган в Рівненській області (фото: facebook.com/ZarichnePolissya)

Нагадаємо, потужна гроза з сильними шквальними поривами вітру обрушилася на Київ 27 червня близько 12 години дня. Жителі столиці України спостерігали блискавки, а також чули гуркіт грому.

Також ми писали про те, що Закарпаття постраждало від урагану зі шквалистим вітром, зливою та градом. В кількох районах вітер наламав дерев, а крижини розміром з перепелине яйце пошкодили автомобілі.

До слова, нещодавно сильний ураган зі зливою суттєво нашкодив інфраструктурі Ізмаїла Одеської області. Містом пронеслася стихія, яка наламала дерев, пошкодила дахи і припарковані автомобілі. 

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